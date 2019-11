Poteva davvero finire male l'incidente di questa mattina, poco prima delle 8, in via Incoronata, nel tratto che conduce allo svincolo con la strada statale 16. Per cause in via d'accertamento da parte della polizia municipale, infatti, un'Alfa 147 proveniente da Vasto è piombata su una Fiat Stilo multiwagon ferma davanti al cancello di casa. L'impatto è stato violento, tanto da tranciare la parte posteriore della vettura ferma in sosta e distruggere il cancello della villetta.

Per fortuna, al momento del tremendo impatto, che ha distrutto entrambe le auto, nella Stilo non c'era nessuno, ma solo per un caso. "Come ogni mattina - racconta il proprietario della vettura - ho accompagnato mio figlio al terminal bus e poi ho lasciato l'auto in sosta davanti al cancello perchè mia moglie, alle 8, accompagna l'altro figlio a scuola". È solo per una manciata di secondi, quindi, che lo scontro non ha coinvolto persone altrimenti, come si può immaginare dallo stato in cui sono ridotte le due auto, il bilancio dell'incidente sarebbe stato drammatico.

Sul posto, gli operatori del 118 che hanno trasportato il conducente dell'Alfa al Pronto soccorso dell'ospedale di Vasto, e la polizia municipale per effettuare i dovuti rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.