La piscina comunale di Vasto rimarrà chiusa fino a venerdì 13 febbraio compreso. A comunicarlo è la direazione dell'impianto di via dei Conti Ricci. "A causa del forte vento - si legge in una nota - durante la notte scorsa si è smantellata una parte del plexiglass a copertura della vasca".

Per questo lo Stadio del Nuoto resterà chiuso fino a venerdì per "permettere agli operai di ripristinare tale copertura", spiega la direzione che si scusa con gli utenti per il disagio.