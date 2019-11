Torna a casa senza bottino l’All Games San Salvo che nella trasferta di Lanciano contro l’Atletico riceve l’undicesima sconfitta della stagione, perdendo 5 a 3 al termine dei sessanta minuti di gioco. Una sconfitta che pesa e non poco per quanto riguarda le gerarchie della classifica. Infatti torna sulle spalle dei sansalvesi lo spettro playout che è lontano solo due punti.

Nel primo tempo le reti di Di Paolo e Di Ghionno non bastano per mettere i conti alla pari tra le due formazioni ed il Lanciano può andare negli spogliatoi avanti 4 a 2. I bianco blu non sono in giornata e lo si percepisce dagli errori difensivi commessi e dalla poca aggressività messa in campo. I padroni di casa, dalla loro, non esprimono un gioco così esemplare ma fanno proprio il fattore campo, chiudendo gli spazi in difesa e concretizzando al meglio tutte le occasioni create in attacco. Nella ripresa verranno segnate due reti, una degli ospiti con la firma di Di Bello, ed una dai padroni di casa che possono gestire il vantaggio e chiudere il match avanti. Per l’Atletico una boccata di ossigeno per provare a fuggire dalla zona playout, mentre per Di Ghionno e compagni una battuta di arresto che non giova agli obiettivi stagionali. Salvarsi evitando i playout, questa la meta da raggiungere quest’anno. Mancano nove partite al termine della stagione regolare e le prossime sfide sono tutt’altro che semplici. La prima, quella di sabato prossimo, vedrà i ragazzi di mister Lanza ospitare in casa il Civitella Sicurezza Pro (lo scorso turno non ha giocato contro L’Aquila perché la partita è stata rinviata causa neve), con l’ex di turno Silvio Colombaro che tenterà senza dubbio di mettere in difficoltà i suoi ex compagni perché, come si sa, il Civitella punta a vincere il campionato. Oltre allo ‘speedy gonzales’ di San Salvo, l’All Games dovrà tenere sott’occhio il capocannoniere del campionato Bonsignore, i fratelli Dell’Oso e altri elementi (Cornacchia ex Cus Chieti ad esempio) che dovranno essere limitati il più possibile. Dopo il Civitella altre otto partite da affrontare al meglio per i sansalvesi: Avezzano in trasferta, Atri in casa, C.U.S. Teramum fuori, Real Dem Pescara davanti al proprio pubblico, Tollo 2008 in trasferta, il Cambise e Real Raiano in casa ed infine l’Es Chieti in trasferta.

Per quanto riguarda le altre partite andate in scena nel ventunesimo turno di campionato, il C.U.S. Teramum ultimo in classifica ha sfiorato il pareggio contro il Celtic Chieti, quest’ultimo uscito vittorioso alla fine per 3-2 in trasferta. Vittoria senza troppi problemi per l’Es Chieti in casa del Tollo 2008, quest’ultimo superato 4-1 dalla compagine chietina. Il Real Raiano si è imposto 4-3 sugli avversari del Cambise, mentre l’Atletico Silvi ha battuto per 2-1 la vice capolista Atri. Infine, cade in casa l’Avezzano, battuto dal Sagittario 6-5. Come già si è detto, il match Maco L’Aquila-Civitella è stato rinviato causa neve.