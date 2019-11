La Vastese C5 riprende a correre nel campionato di serie D. I biancorossi, con una preziosa vittoria ai danni del New Archi Perano, restano secondi alle spalle del Paglieta e conservano i due punti di vantaggio sugli inseguitori. Il risultato finale, 7-2, arriva alla fine di un apartita comunque difficile, con gli ospiti che hanno concesso poco nel primo tempo (finito 1-0) e solo nella seconda parte di gara hanno lasciato spazio agli attacchi degli avversari.

Sarà una giornata da ricordare per Marco Mileno, simbolo del calcio a 5 vastese, che all'età di 46 anni è tornato in campo per dare una mano al suo collega allenatore Giampaolo Porfirio rimasto con gli uomini contati. Con la sua esperienza ha guidato la squadra piazzandosi al centro della difesa, pronto a recuperare e ripartire, e mettendo lo zampino nella rete dell'1-0, servendo un pregevole assist a Scafetta.

Nel secondo tempo la Vastese trova subito il gol con Bozzelli ma poi subisce la rete da un'Archi Perano che prova a rimettersi in corsa. A spegnere ogni velleità degli ospiti arrivano le reti di Cassone (3-1) e ancora Bozzelli (4-1). Gli ospiti provanoa giocarsi la carta del portiere di movimento ma ad andare a segno sono ancora in biancorossi, con Spadaccini (5-1). L'Archi Perano riesce a trovare un'altra rete sfruttando la grande pressione creata con tutti e 5 gli uomini (5-2). Ma la squadra di mister Porfirio ha saldamente in mano la partita e chiude i conti con un'altra rete di Spadaccini (6-2) e il violento tiro di Ruggiero che chiude sul 7-2.