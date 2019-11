Domenica senza sfide in programma per la Prima e Seconda categoria, salvo per le formazioni impegnate nei recuperi della partite rinviate in precedenza. In uno dei recuperi di Prima categoria, l’Incoronata Calcio Vasto è riuscita a portarsi a casa i tre punti, battendo nel finale 3-2 il Real San Giacomo. Partita combattuta tra le due formazioni. Il risultato si sblocca al 35’ del primo tempo, quando Smiles infila in rete la palla dell’1-0. Dopo dieci minuti, prima del fischio dell’arbitro, Antonino pareggia i conti e si va negli spogliatoi con il risultato di 1-1. Nella ripresa Smiles (uomo partito e autore di una tripletta personale) al 57’ riporta i suoi avanti (2-1). Gli ospiti però non ci stanno e con Praino si riportano in parità al 75’. Dieci minuti più tardi Smiles mette la parola fine sulla gara, realizzando il terzo gol dei biancorossi. Grande partita per l’attaccante dell’Incoronata, il quale ha regalato ai suoi la possibilità di portarsi a casa i tre punti e accorciare le distanza in classifica dallo Scerni. Finisce 1-1,invece, tra il Real Montazzoli e Paglieta. Un punto d'oro per gli ospiti ma che non muta le gerarchie della classifica. Il Paglieta ultimo sale a quota 11 punti ma non recupera niente dall'Incoronata Calcio Vasto, visti i tre punti conquistati dai vastesi (a quota 16 punti). Il Real Montazzoli, che vive in acque più sicure della classifica, si porta a meno quattro dal Casalbordino, ma quella di oggi rimane un'occasione sprecata per cercare di avvicinarsi al secondo posto.

In Seconda, il Carunchio ha ospitato in casa i cugini del Mario Turdò, per recuperare la sfida rinviata a causa del maltempo alcune settimane fa. La formazioni bianco verde a caccia di punti vitali per risalire dai bassi fondi della classifica,rimane in dieci dopo essere passata in vantaggio con Marianacci al 50’ (sarà proprio lui ad essere espulso), così gli ospiti ne approfittano e siglano prima il pareggio con Donatone al 70’, e dieci minuti più tardi trovano la rete del definitivo 2-1 firmata da Farina. Partita terminata a sfavore del Caunchio che non ha certo meritato la sconfitta, ma con l’uomo in meno Moretta e compagni non sono riusciti a stringere i denti fino alla fine, sotto ad una nevicata che ha avuto inizio nel secondo tempo e si è protratta sino al termine del match.

Questa settimana, quindi, occhi puntati sulle sfide di Terza categoria a partire dall’anticipo del sabato che ha visto il Vasto Calcio, in casa, conquistare in extremis il pareggio contro la Dinamo Roccaspinalveti, grazie alla rete al novantesimo di Bucciarelli. Nella prima frazione di gioco gli ospiti erano riusciti ad andare in vantaggio al 24’ con Magnacca. Oggi pomeriggio, al termine dei novanta minuti, si sono portati a casa la vittoria il Casalanguida (3-0 sui Lupi Marini, grazie alle reti di Del Vecchio, Di Marco e Tumini), il Guilmi (3-2 in trasferta a Lentella), Il Real Carpineto Sinello (6-1 sul Real Liscia), la Sangiovannese (4-1 in trasferta con lo Sporting Vasto) ed il Real Cupello (2-0 in trasferta sul campo della Virtus Tufillo).

Tutti i risultati in Terza categoria

Casalnguida-Lupi Marini 3-0

Lentella-Guilmi 2-3

Real Carpineto Sinello-Real Liscia 6-1

Sporting Vasto- Sangiovannese 1-4

Vasto Calcio-Dinamo Roccaspinalveti 1-1

Virtus Tufillo-Real Cupello 0-2

turno di risposo: Pollutri Calcio