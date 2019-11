Nella ventiquattresimo turno in campionato d'Eccellenza abruzzese, non fanno passi falsi le prime tre squadre della classifica. L’Avezzano chiude con un netto 4-2 il capitolo Martinsicuro, il Francavilla in casa trova i tre punti, vincendo 2-0 senza troppi problemi con il Sumona. Il Paterno, in trasferta ad Alba Adriatica, ne segna tre e non ne subisce neanche uno di gol, confermando ai marsicani di voler tornare in vetta alla classifica al più presto. Domenica amara in Eccellenza per l’U.S. San Salvo che a Miglianico riceve una sconfitta per 3-1, arrestando la propria corsa vincente. Festeggia invece la Vastese che all’Aragona vince 1-0 grazie alla bellissima rete di D’Ambrosio ai danni del Capistrello- settima sconfitta consecutiva per gli ospiti. Gioisce nel finale anche il Cupello che riesce a conquistare i tre punti grazie alla rete nel finale di Avantaggiato dal dischetto. Vittoria sofferta, ma comunque portata a casa dai ragazzi di mister Di Francesco. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto in sintesi nei campi in cui sono state impegnate le tre formazioni locali

Vastese-Capistrello (1-0)-Confermato tra le fila vastesi il 4-3-3 messo in campo da mister Vecchiotti, con il tridente d’attacco composto da Tarquini, Soria e Bonuso (quest’ultimo al posto di Berardi, fuori per infortunio). Primo tempo a reti inviolate tra Vastese e Capistrello, con i padroni di casa vicini al gol prima con Soria al 20’ e cinque minuti più tardi con Napolitano. Al trentaseiesimo Di Vrigilio ha la palla trai piedi del vantaggio, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa ed il giocatore spreca una buona opportunità davanti alla porta. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa, dopo sei minuti di gioco, D’Ambrosio carica uno strepitoso tiro al volo dal limite dell’area e la sfera finisce in rete. Vantaggio biancorosso (1-0). Al 75’ Verna prende il posto di Bonuso e successivamente, sempre tra le fila vastesi, Cataruozzolo fa il suo ingresso in campo al posto di Tarquini. La pioggia non migliora di certo le condizioni del terreno di gioco dello stadio Aragona e le due squadre ne risentono, ma alla fine a gioire è la squadra di casa che si aggiudica la gara e può così festeggiare. I biancorossi grazie a questa vittoria scavalcano in classifica il Montorio, portandosi a quota 29 punti.

Cupello-Montorio (2-0)- In casa Cupello sino a ieri era in dubbio la presenza in campo di Ligocki che però questo pomeriggio ha stretto i denti ed è sceso comunque in campo, malgrado un ginocchio che non smette di dargli fastidio. Con Ottaviano trai pali, mister Di Francesco schiera in campo Antenucci, Berardi, Ligocki, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani M., Pendenza, Avantaggiato e Luciano. Primo tempo con poche emozioni, con gli ospiti che si fanno pericolosi in un paio di occasioni, una tra tutte quella di Potazzi. I padroni di casa invece sfiorano il vantaggio con Luciano sul cross di Pendenza, ma il tutto termina con un nulla di fatto e i primi quarantacinque minuti decretano un sostanziale equilibrio tra le due compagini. Nella ripresa gli ospiti gestiscono il possesso palla cercando di trovare un varco nella difesa cupellese. Il Montorio è costretto dal 35’ della ripresa in poi a giocare con un uomo in meno, vista l’espulsione di Feraiuoli. Passano i minuti e arriva l’occasione che sblocca il risultato. Pendenza punta la porta e supera il difensore che, cadendo a terra, colpisce con la mano la sfera e l'arbitro non ha dubbi: calcio di rigore. Sul dischetto va Avantaggiato che realizza e festeggia. Con l'uomo in meno gli ospiti non hanno le forze per trovare il pareggio, mentre i cupellesi raddoppiano nel recupero grazie alla rete di Sante Quintiliani. La partita finisce 2-0. Importante vittoria nel finale per i ragazzi di mister Di Francesco che, pur soffrendo, escono con i tre punti in tasca.

Miglianico- San Salvo (3-1)-Com’era già stato annunciato nella vigilia di questa sfida, mister Gallicchio deve fare a meno di Triglione (squalificato) e Marinelli ancora con la caviglia dolorante. In campo per i sansalvesi viene schierato l’undici composto da Catterani, Ramundo, Izzi, Quaranta, Felice, Luongo, Di Pietro G., Battista, Di Pietro S., Di Ruocco, Antenucci. Inizia in salita la sfida in trasferta a Miglianico per i sansalvesi. Al 7’ infatti un traversone dalla sinistra innescato da Ciampoli, favorisce l’incornata vincente di Miccoli che batte Catterani e porta i suoi sull’1-0. Al 20’il risultato torna sul pari, quando l’arbitro fischia un rigore a favore dell’U.S. San Salvo e dal dischetto va Di Ruocco che realizza. Con questo risultato le due squadre vanno negli spogliatoi per la pausa lunga. Nella ripresa, dopo cinque giri di orologio, Rossifinarelli riporta i suoi avanti, segnando al rete del momentaneo 2-1. Vantaggio che poi s'icrementa al 65' quando gli ospiti trovano la terza rete della giornata, mettendo la parola fine sul match. Sconfitta che arresta la corsa vincente dei sansalvesi e che permette alla Torrese di raggiungere i biancoblu in classifica a quota 38 punti. Ora Marinelli e compagni dovranno ritrovare subito la marcia giusta per affrontare un finale di stagione davvero impegnativo.

Tutti i risultati del ventiquattresimo turno di Eccellenza abruzzese

Acqua&sapone-Pineto Calcio 0-0

Alba Adriatica- Paterno 0-3

Avezzano-Martinsicuro 4-2

Cupello Calcio-Montorio 2-0

Francavilla-Sulmona 2-0

Miglianico-San Salvo 3-1

Renato Curi Angolana-Torrese 0-1

Vastese Calcio-Capistrello 1-0

turno di riposo: Vasto Marina

La classifica aggiornata

Avezzano 49

Paterno 47

Francavilla 45

Renato Curi Angolana 41

San Salvo 38

Torrese 38

Pineto Calcio 35

Miglianico Calcio 34

Cupello Calcio 33

Martinsicuro 30

Vastese Calcio 29

Montorio 27

Capistrello 24

Alba Adriatica 20

Acqua & Sapone 20

Vasto Marina 13

Sulmona 7