È scattato intorno all'una della notte scorsa l'allarme a Cupello, per un'auto a fuoco in via Aragona. A dare l'allarme, i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno avvisato i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, prontamente giunti sul posto per domare l'incendio.

Il mezzo danneggiato dalle fiamme è una vecchia auto già pronta per la rottamazione, per cui i carabinieri escludono che si possa trattare di eventuali atti di intimidazione o ritorsione nei confronti del proprietario. Con maggiore probabilità si è semplicemente trattato del gesto sconsiderato di qualcuno che, stanco di vedere il mezzo ancora fermo sulla strada dopo tanto tempo, ha così deciso di tentare in maniera pericolosa e poco opportuna di "accelerare i tempi di rimozione".