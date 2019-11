Ventriquattr'ore di incontri, confronti, dibattiti per arrivare a presentare 11 idee per cambiare lo sport italiano [clicca qui]. Il CSI, Centro Sportivo Italiano, ha vissuto un importante momento la settimana scorsa a Milano. Da Vasto è partita Lidia D'Ercole per rappresentare il movimento della provincia di Chietie raccogliere idee per promuovere nuove iniziative in un territorio dove sono già tante le esperienze legate al CSI. Dal suo racconto e dalle parole del presidente del CSI Chieti, Mimmo Puracchio, il racconto della 24 ore di sport a Milano e delle attività sportive promosse dal sodalizio che promuve lo "sport per tutti".