È una BCC San Gabriele da applausi quella che batte la Pallavolo Teatina e chiude in testa il girone di regular season. Se all'inizio della stagione l'obiettivo dichiarato da coach Ettore Marcovecchio era quello della permanenza in categoria, ecco che dopo una prima parte di campionato da leader la società vastese può iniziare a puntare a qualcosa di importante. Il 3-0 (25-20/25-18/25-19) con cui Mariani e compagne hanno battuto la Pallavolo Teatina, formazione accreditata come una delle pretendenti alla B2, è solo l'ultima di una serie di vittorie costruite con fatica e passione. Fin qui le "ragazze terribili" hanno totalizzato 12 vittorie e appena 2 sconfitte e ora si presenteranno ai playoff da favorite.

Anche perchè, con il regolamento del campionato, nella fase che le vedrà incrociarsi con le squadre del girone B, partiranno con 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Il cammino verso la B2 è ancora lungo, molto lungo. Ma, con l'entusiasmo crescente e la voglia di fare qualcosa di importante, saranno due armi da portare in campo da qui in avanti.

La sfida di questa sera con la Pallavolo Teatina è stata meno ostica di quanto si potesse pensare alla vigilia. Nel primo set l'inizio è di marca teatina. Il sorpasso della padrone di casa arriva solo sul 6-5, con Di Santo che in attacco fa muro-fuori. Le gabrieline riescono a mantenersi sempre avanti, Di Tizio piazza il primo di diversi ace vastesi e c'è anche la notizia positiva del rientro di capitan Mariani. Solo nel finale del set le padrone di casa riescono a dare lo "strappo" che le porta a conquistare il parziale. Al rientro in campo la BCC San Gabriele prova la fuga, ma viene sempre recuperata dalle teatine. Un buon break, con i punti di Scampoli e Mascitelli, le porta sul 17-13. Poi sale in cattedra Genovesi, con un paio di buoni attacchi consecutivi e si alza il muro vastese che riesce a chiudere in molte occasioni le azioni avversarie. Nel terzo set sembra tutto semplice per la BCC San Gabriele, con De Lena sempre attenta in ricezione e Innocenti che riesce ad essere molto incisiva in attacco. Un punto anche per De Marinis, ormai sempre più a suo agio nel ruolo di palleggiatrice (alternandosi con Mariani) e vastesi che salgono fino al 20-10, salvo poi rilassarsi un po' facendo rientrare le ospiti senza mai però perdere di vista l'obiettivo finale. Finisce 25-19, con un 3-0 che fa esplodere di gioia la palestra del Centro Sportivo San Gabriele.

Ora ci sarà una settimana di pausa e poi via al girone playoff con la BCC San Gabriele che scenderà in campo per provare ad inseguire il sogno promozione.