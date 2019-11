Un pareggio in trasferta che vale come la vittoria per l'Audax Palmoli. Nella 17ª giornata del campionato di serie B le Panthers sono di scena sul campo della Lazio 4ª in classifica, vittoriosa per 1-0 nella sfida di andata al Cieri. Ma, alla fine del match terminato 1-1, a recriminare è la squadra del presidente Angelica Nero per non aver saputo chiudere la partita quando ne ha avuto occasione e soprattutto per le modalità con cui la Lazio ha trovato il pareggio.

La rete del vantaggio palmolese è arrivata al 39' del secondo tempo con Cravero che, con una veloce discesa sulla fascia, ha saltato una serie di avversarie, tra cui il portiere, e depositato in rete. L'Audax, che già sullo 0-0 aveva avuto una buona occasione con Di Ninni, ha cercato anche il raddoppio, sempre con la numero 7. Poi, a tempo scaduto, la beffa per la squadra gialloblu che si è vista assegnare un rigore contro, segnato poi da Savini. "Abbiamo mandato la palla fuori per una giocatrice a terra - spiegano i dirigenti dell'Audax -, ma le avversarie non ci hanno restituito la palla. Su quell'azione sono arrivate in area e c'è stato il fallo che ha fatto guadagnare il rigore. Peccato, meritavamo i tre punti oggi". Con questo punto le Panthers salgono a quota 16 in classifica, con una partita (contro il Centro Ester) da recuperare. Domenica prossima arriverà il Salento Women Soccer.

Anche oggi non c'era mister Di Santo a guidare la squadra in panchina. La società e il tecnico sansalvese ufficialmente sono in un periodo "di pausa", come spiegano i dirigenti palmolesi. Ma le due sfide che sono valsi 4 punti in classifica potrebbero sancire una definitiva separazione tra l'Audax e il tecnico che ha guidato la squadra nell'anno della promozione in B. In attesa di chiarire questo aspetto tecnico a guidare la squadra c'è ancora il preparatore dei portieri Paolo De Luca.

Lazio - Pamoli 1-1

Lazio: Morelli, Iannetti, Castiello, Savini, Angelini, Picchi (20'st Tata), Monaco, Lombardozzi, Coletta (35' st Diodato), Santoro (12' st Corradino), Visentin. Panchina: Mari, Fiorentini, Tagliaferri, Celli. Allenatore: De Angelis

Audax Palmoli: Altieri, Mancini (1'st Bolognese), Savelli (42' Ferrelli), Angelone, Montelli, Pasciullo, Di Ninni, D’Angelo, Ciccalè, Marino M.P., Pastò (23' st Cravero). Panchina: Berardini, Marino Ma., Cicala.

La 17ª giornata

Lazio - Audax 1-1

Catania - Domina Neapolis 2-1

Chieti - Ludos 2-4

Centro Ester - Napoli 1-2

Acese - Real Marsico 4-0

Apulia Trani - Roma 1-6

Nebrodi - Salento Women Soccer 4-3



La classifica

49 Acese

42 Roma

40 Chieti

33 Lazio

32 Napoli

32 Ludos

27 Domina Neapolis

23 Catania

19 Nebrodi

16 Audax Palmoli (una partita in meno)

7 Salento Women Soccer

7 Centro Ester (una partita in meno)

5 Apulia Trani

5 Real Marsico