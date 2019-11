Dopo il rientro dalla settimana bianca in cui lo Sci Club Vasto ha festeggiato il suo decimo anno di attività, il sodalizio guidato dal presidente Rocco De Vitofrancesco è pronto per il progetto dedicato alle scuole Lupi di mare sugli sci. Gli studenti di primarie e secondarie di primo grado potranno sciare per 3 giorni sulle piste di Campitello Matese, da domenica 1 marzo a martedì 3 marzo.

Un progetto che viene portato avanti da diversi anni dal club vastese e che vede gli studenti ospitati presso le strutture alberghiere della località sciistica molisana. Al centro della tre giorni ci saranno le lezioni, in cui i giovani sciatori saranno seguiti dai tutor e dai maestri certificati.

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti del territorio. Info e prenotazioni sul sito www.sciclubvasto.it o presso la sede(Skipper Sport, via Madonna dell'Asilo a Vasto).