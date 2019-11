Alla vigilia del ventiquattresimo turno di campionato in Eccellenza, le squadre del territorio si preparano alle sfide della domenica, dovendo fare i conti con gli infortuni e le squalifiche. Con la capolista Avezzano impegnata in casa contro il Martinsicuro e la vice capolista Paterno di scena ad Alba Adriatica in un match sulla carta ‘molto’ abbordabile, l’U.S. San Salvo si prepara alla trasferta di Miglianico recuperando Quaranta e Battista dalla squalifica, con l’ipotetico ritorno di D’Aulerio dal torneo di Viareggio che in questi giorni lo ha visto impegnato in campo, ma non è sicuro. Mister Gallicchio non potrà fare affidamento su Triglione (squalificato) e Marinelli, quest’ultimo ancora con la caviglia dolorante, dopo aver stretto i denti domenica scorsa contro il Francavilla. Proprio dopo il 3-1 della scorsa settimana, i bianco blu rincorrono la tredicesima vittoria stagionale e, nel caso questo avvenisse, sperano almeno in un pareggio tra l’Angolana e la Torrese. Fantasticando un po’, infatti, se la Renato Curi non dovesse invece conquistare un risultato utile ed i sansalvesi si portassero a casa i tre punti, allora la classifica vedrebbe Marinelli e compagni a pari punti con i pescaresi. Ma queste sono ipotesi. Intanto c’è il Miglianico da battere, reduce dalla vittoria per 2-1 con il Capistrello e che domani non potrà contare sugli squalificati Palena, Petito e D’Amore.

In casa Cupello Calcio- per questa domenica- molti spereranno su una vittoria dei ragazzi di mister Gallicchio, perché infatti il Miglianico ha un punto in più in classifica rispetto ad Avantaggiato and Co. Che tornano tra le mura amiche del comunale per ospitare il Montorio. Con i dubbi sulla presenza in campo di Ligocki- per lui ancora problemi con il ginocchio- e Luciano – in settimana ha sofferto un piccolo problemino fisico- e senza lo squalificato Del Bonifro, mister Di Francesco potrà comunque schierare in campo un 4-3-3 molto competitivo, cercando di non far commettere passi falsi ai suoi per più di un motivo. Il primo sicuramente è trovare la sicurezza matematica- e in casa Cupello tutti ribadisco di non averla ancora ottenuta e di puntare a questo. Il secondo riguarda i punti in classifica che distanziano le due sfidanti. Il Cupello ne ha trenta, solo tre in più rispetto al Montorio. Quindi domani al comunale l’imperativo è vincere, per sfruttare anche il difficile impegno del Martinsicuro con la capolista Avezzano e magari provare il sorpasso ( anche i teramani sono a quota trenta punti in classifica).

Sulla sponda Vastese Calcio, il lavoro di mister Vecchiotti è sempre più indirizzato a cercare di dare alla sua squadra una condizione fisica che permetta ad un organico di qualità- come lo è quello biancorosso- di potersi esprimere al meglio durante tutti i novanta minuti. Domani all’Aragona arriverà il Capistrello, con due punti in meno in classifica rispetto ai vastese, motivato e pronto al riscatto. Gli ospiti infatti sono la bellezza di sei partite consecutive che tornano a casa senza bottino e domani dovranno fare i conti anche con l’assenza di capitan Edoardo De Meis e del bomber Gigli, uomini chiave della squadra in maglia granata. I biancorossi non potranno contare sulla presenza negli undici di Giuliano (squalificato), mentre sono in dubbio anche Cataruozzolo (affaticamento muscolare) e Spagnuolo, a letto con la febbre. Con ogni probabilità sarà riconfermato il tridente d’attacco dell’asse Berardi- Tarquini- Soria che si è dimostrato efficace. Giuseppe Soria è molto motivato e va alla ricerca di una rete che manca da diverso tempo, anche se domenica scorsa è stato autore di un assist che poi ha portato al gol dei suoi. Vincere domani è importante, ma allo stesso non sarà facile viste le pessime condizioni in cui è ridotto il manto erboso dell’Aragona.

Turno di riposo per il Vasto Marina che si sta muovendo per dare un allenatore alla propria panchina- affidata per il momento al vice allenatore Giancarlo Rapino- dopo le dimissioni di mister Battista ad inizio settimana.

Tutte le partite in programma del ventiquattresimo turno di Eccellenza abruzzese

Acqua&sapone-Pineto Calcio

Alba Adriatica- Paterno

Avezzano-Martinsicuro

Cupello Calcio-Montorio

Francavilla-Sulmona

Miglianico-San Salvo

Renato Curi Angolana-Torrese

Vastese Calcio-Capistrello

turno di riposo: Vasto Marina

La classifica aggiornata

Avezzano 46

Paterno 44

Francavilla 42

Renato Curi Angolana 41

San Salvo 38

Torrese 35

Pineto Calcio 34

Miglianico Calcio 31

Cupello Calcio 30

Martinsicuro 30

Montorio 27

Vastese Calcio 26

Capistrello 24

Alba Adriatica 20

Acqua & Sapone 19

Vasto Marina 13

Sulmona 7