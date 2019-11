Settimana di stop in Prima e Seconda categoria, eccezion fatta per i recuperi delle partite Real Montazzoli- Paglieta e Incoronata Calcio Vasto-Real San Giacomo. L'Odorisiana ha scelto di esonerare mister Benedetti per i risultati ottenuti ultimamente dopo un confronto tra le parti, affidando la squadra a mister Ercole Marrocco che dopo diversi anni dall'ultima esperienza a Monteodorisio, torna per dare una scossa alla squadra. In Seconda partita in dubbio quella tra il Carunchio ed il Mario Turdo (derby ancora da recuperare), causa problemi di praticabilità del campo sin'ora evidenti. Rimanendo in casa Carunchio, sono arrivate ieri le squalifiche emesse dal giudice sportivo, inerenti ai fatti accaduti nel match di domenica scorsa tra il Carunchio ed il Villa Scorciosa. A pagare maggiormente è il capitano della compagine di Fossacesia che dovrà stare lontano dai campi sino al 30 settembre perché “nel corso del primo tempo – si legge nella nota- rivolgeva frasi offensive nonché pesanti minacce all'indirizzo dell'arbitro. Lo stesso calciatore, una volta espulso, spintonava il direttore di gara, facendolo retrocedere di alcuni metri, e assumeva atteggiamento aggressivo che determinava nello stesso arbitro uno stato emotivo tale da non consentirgli di portare a termine la gara”. Non sono dello stesso avviso i dirigenti di entrambi le squadre, Donato Ranni (Carunchio 2010) e Fabrizio D’Amario (Villa Scorciosa), che in documento congiunto scritto, condiviso e inviato alla federazione, hanno sostenuto la non presenza di atteggiamenti di violenza nei confronti dell’arbitro da parte dei giocatori puniti con le decisioni del giudice sportivo, e quindi l’invito a rivedere le decisioni prese. Per il momento il risultato (3-0 a tavolino) non è ancora del tutto stato ufficializzato e nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più a riguardo. Sospeso anche il risultato finale della sfida tra il Real Cupello e Lentella (2 a 2), a causa di un ricorso presentato dagli ospiti. A riguardo, il giudice sportivo ha comunicato la squalifica di quattro giornate per di Di Lallo (Lentella).

Con la capolista Palombaro ferma a quota 38, ed il Casalbordino che insegue a quota 34, il Real Montazzoli (29) potrebbe accorciare le distanze dai casalesi in caso di vittoria, così da portarsi maggiormente in vantaggio rispetto al Marcianese (27), prossimo avversario nello scontro diretto che si terrà il 15 febbraio. Le gerarchie della classifica in Seconda,invece, non dovrebbero mutare, con il Carunchio che è a caccia del secondo successo consecutivo per fuggire al più presto dall’ultimo posto e sperare nella salvezza ai playout. Il G.S. Montalfano è solo in testa a 45 punti, seguito dal Gissi (33) e San Buono (32), quindi si può quasi dire che i giochi sono quasi fatti e che la vera sfida in Seconda vedrà protagoniste le formazioni che puntano a qualificarsi per i playoff. Il Real Montalfano è una di queste, oggi pomeriggio impegnata in un’amichevole contro il Vasto Marina, scesa al sesto posto dopo la sconfitta per 3-0 con i cugini del G.S. della settimana scorsa.

La classifica di Prima categoria

Palombaro 38

Casalbordino 34

Real Montazzoli 29

Marcianese 27

Trigno Celenza 27

Monteodorisio 27

Fresa Calcio 26

Guastameroli 25

Casolana Calcio 23

Spal Lanciano 23

Sporting San Salvo 23

Roccaspinalveti 22

Real San Giacomo 19

Scerni 18

Incoronata Calcio Vasto 13

Paglieta 12

La classifica di Seconda categoria

G.S. Montalfano 45

Gissi 33

San Buono Calcio 32

Piazzano 26

Mario Tano 26

Real Montalfano 25

Fossacesia 22

New Archi Perano 21

Villa Scorciosa 19

Odorisiana Calcio 17

Mario Turdo 16

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 8

Carunchio 6

In terza invece si giocherà questo weekend con le sfide sulla carta poco impegnative per la capolista Real Carpineto Sinello e la sua inseguitrice Sangiovannese. Il Carpineto affronterà l’ultima in classifica Real Liscia, mentre i biancorossi andranno in trasferta per affrontare la penultima forza del girone dello Sporting Vasto. Per quanto riguarda le altre partite, il Casalanguida in casa ospiterà i Lupi Marini, cercando di trovare i tre punti per salire nella zona playoff. I ragazzi del Guilmi, invece, andranno in trasferta a Lentella per affrontare un match sicuramente dal risultato tutt’altro che scontato. Torna a giocare in casa il Vasto Calcio che se la vedrà con il Roccaspinalveti, formazione che è alla ricerca di un successo anch’essa per provare ad agguantare un posto trai migliori. Infine il Real Cupello sarà impegnato in quel di Tufillo contro la Virtus. Sei punti dividono le due squadre in classifica, con la Virtus seduta nelle zone alte.

Tutte le sfide in programma in Terza categoria

Casalnguida-Lupi Marini

Lentella-Guilmi

Real Carpineto Sinello-Real Liscia

Sporting Vasto- Sangiovannese

Vasto Calcio-Dinamo Roccaspinalveti

Virtus Tufillo-Real Cupello

turno di risposo: Pollutri Calcio

La classifica di Terza categoria

Real Carpineto Sinello 29

Sangiovannese 28

Vasto Calcio 26

Virtus Tufillo 22

Lentella 21

Casalnguida 18

Dinamo Roccaspinalveti 17

Real Cupello 16

Guilmi 14

Pollutri Calcio 13

Lupi Marini 9

Sporting Vasto 9

Real Liscia 6