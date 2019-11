Saranno i temi della tutela e della gestione delle risorse ambientali al centro dell'incontro con il Cai-Tam, previsto per sabato 7 febbraio, dal titolo La sostenibilità come risorsa.

All'appuntamento previsto per le 18 presso la Sala conferenze della sede del Cai di Vasto, in via delle Cisterne, sarà presente Filippo Di Donato, presidente della Commissione centrale tutela ambiente montano e componente Cai nel Consiglio direttivo della Federparchi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.