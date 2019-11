Lo avvicinato facendogli delle avances, poi ha iniziato a frugargli nelle tasche per cercare di rubargli il portafogli. Brutta disavventura questa mattina per un 87enne vastese che, mentre camminava nei pressi di piazza Rossetti, davanti alla chiesa dell'Addolorata, è finito nelle mire di una giovane rom. La 23enne, proveniente dal campo nomadi di Foggia, era arrivata in mattinata in città nel tentativo di mettere a segno qualche furto. Per questo non ha esistato ad avvicinarsi all'anziano che si è sentito non poco in imbarazzo ascoltando le proposte della giovane. Questa, approfittando dello stato di confusione dell'anziano, gli ha messo le mani addosso, alla ricerca del portafogli o altri oggetti di valore. C'è stata della concitazione, anche con l'intervento di alcuni passanti, che non è passata inosservata ai carabinieri di quartiere in servizio nel centro della città.

Il militare ha intimato alla giovane di fermarsi e l'ha inseguita quando la 23enne si è data alla fuga. "Sfortunatamente per lei - riferisce il maggiore Giancarlo Vitiello - si è infilata in un vicolo in cui era presente una pattuglia della polizia municipale, che ne ha fermato la corsa". Sono poi arrivati i militari che l'hanno tratta in arresto e condotta in caserma.

Nella stessa mattinata la giovane, di cui sono state rese note solo le iniziali, T.M., è stata processata per direttissima e condannata a 2 anni e il pagamento di una multa di 400 euro. Poichè incensurata è stata rilasciata e ha ricevuto il foglio di via che le impedisce di avvicinarsi nuovamente a Vasto.