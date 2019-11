"L’ennesimo atto criminoso, che investe la nostra città, crea in essa sgomento e insicurezza. Gli iscritti al Partito Democratico di San Salvo, vogliono rendersi disponibili a qualunque dialogo l’amministrazione comunale voglia compiere sulle tematiche della sicurezza dei nostri concittadini e ad essa si affiancherà affinché con un’unica voce la città possa chiedere alle forze dell’ordine un maggiore presidio del territorio".

Così un gruppo di cittadini, tra elettori e iscritti del Partito Democratico intervengono a margine degli ultimi episodi di auto incendiate a San Salvo (qui l'articolo), ricordando: "In due anni sono diciotto gli eventi incendiari che hanno visto quali soggetti passivi, dei nostri concittadini. Commercianti malmenati, risse in pieno giorno nel centro storico. Una città che vuole crescere e progredire, deve tenere alto il senso di allarme, verso una criminalità organizzata che tenta, e a volte riesce, a mettere mano sulla nostra città e sul nostro territorio. Questa città non vuole più essere protagonista dei mezzi di informazione solo per eventi criminali, che ledono quelle capacità imprenditoriali che in questi anni si stanno spendendo per far progredire questa città, allontanandone di nuove".

Gli stessi simpatizzanti del Pd ricordano anche l'inizio del maxi processo relativo all’operazione Adriatico (qui l'articolo), sottolineando come "su questi argomenti non ci devono essere divisioni politiche, o colpevoli da additare, tutte le forze politiche devono unirsi, per tutelare quei cittadini che in ogni campagna elettorale, diciamo di voler difendere e porre in sicurezza. Serve una maggiore presenza e azione politica. Noi iscritti al Partito Democratico, vogliamo che la nostra comunità lavori unita con partiti, associazioni, cittadini, perché solo con l’unità si potrà tutelare la città che noi amiamo e viviamo!".