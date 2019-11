Era la prima metà degli anni Ottanta, quando il quartiere San Paolo di Vasto (che allora si chiamava zona 167) vedeva spuntare l'insegna del suo primo locale: era il Bar 167.

Sono trascorsi oltre trent'anni dal giorno in cui Peppino Giampietro apriva i battenti di un'attività che è diventata un punto di riferimento dei residenti di un quartiere che, col trascorrere del tempo, si è ingrandito fino a diventare, con oltre 13mila residenti, il più popoloso della città.

Per tutti, Peppino e François sono diventati amici, figure familiari in un rione in costante crescita demografica. Più aumentano i residenti e meno si conoscono tra di loro. Ma tutti conoscono Peppino. E' per questo che, a distanza di poche settimane dalla chiusura del bar, gli amici e i clienti già ne sentono la mancanza e gli rivolgono "un caro augurio per la meritata pensione. Educazione e correttezza: le tue doti principali sono state un esempio per tutti".