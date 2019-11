È rimasto soffocato da una rete da pesca il delfino morto al largo delle coste vastesi e spiaggiato a Vasto Marina, in contrada San Tommaso. Dopo le prime segnalazioni, è stato l'Ufficio ecologia del Comune di Vasto ad allertare i volontari del Gruppo comunale di protezione civile, per rimuovere la carcassa.

Le operazioni di recuperò, però, sono state tutt'altro che semplici, vista la mole del delfino che superava i duecento chili. I volontari hanno dovuto così utilizzare una ruspa e un pick-up.

Pochi dubbi sulle cause della morte: dalla bocca del delfino, infatti, spuntava bene in evidenza una rete da pesca, che con ogni probabilità ha causato la morte per soffocamento del grande esemplare.