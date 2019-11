Domenica 8 febbraio è in programma un appuntamento dedicati agli amanti di Instagram, social newtork di condivisione delle immagini che prende sempre più piede nel mondo. L'iniziativa si chiama #giriAMOvasto e sarà dedicata alla "scoperta degli angoli caratteristici del centro storico della città che diede i natali a Gabriele Rossetti, fino ad arrivare alla Loggia Amblingh dove ad attenderci ci sarà un panorama mozzafiato del golfo di Vasto", spiegano gli organizzatori.

Poi "ci si sposterà poi lungo la costa a Vasto Marina dove l’estate la fa da padrone tutto l’anno e tra soffici dune di sabbia dorata approderemo alla spiaggia del monumento simbolo della città, la Bagnante".

L'ultima tappa sarà nella Riserva Naturale di Punta Aderci, da cui si proseguirà verso la spiaggia di Punta Penna per concludere sul molo dei trabocchi, "per finire un super brunch offerto dai manager di @igerschieti".

L'appuntamento è per le 9.30 in piazza Rossetti, armati di smartphone, per una giornata da immortalare usanto il tag #giriAMOvasto.