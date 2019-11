È uno di quelli che esce sempre dal campo dopo aver dato tutto, rischiando anche di strafare. Gabriele Mirone, ligure di Albenga, è uno dei volti nuovi della BCC Vasto Basket che sta disputando la sua seconda stagione consecutiva in serie B. Con la sua grinta ha conquistato il cuore dei tifosi. Lo abbiamo intervistato per commentare la vittoriosa partita in casa del Venafro, che ha permesso ai biancorossi di salire a quota 12 in classifica e mettere una seria ipoteca sulla permanenza nella categoria. Siamo alla vigilia, tra l'altro, di due partite, in trasferta a Pescara e al PalaBCC con Palermo, che impegneranno non poco gli uomini di coach Di Salvatore.