Inizierà domenica 8 febbraio alle ore 17,30 la nuova stagione concertistica 2015 del Teatro Rossetti con il concerto d’inaugurazione firmato dal Trio Arbos. Vincitore del Premio Nazionale di Musica 2013 in Spagna, il Trio Arbós è formato da Cecilia Bercovich (violino), José Miguel Gómez (violoncello) e Juan Carlos Garvayo (pianoforte).

Fondato a Madrid nel 1996, oggi viene considerato come uno dei gruppi di musica da camera tra i più prestigiosi nel panorama della musica in Spagna. Il trio si esibisce regolarmente nelle più importanti sale da concerto e festival in più di trenta paesi (al Konzerthaus di Vienna, al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, nell’Accademia Sibelius di Helsinki, nel Wittener Tage für neue Kammermusik, Teatro Colón di Buenos Aires, Auditorium Nazionale Madrid, Kuhmo Festival, Biennale di Venezia, Spoleto Festival Musica Festival di Strasburgo, Berlino Philharmonie, Klangpuren Festival, ULTIMA Oslo, Tempo di Musica di Viitasaari, Nuova Consonanza di Roma, Festival Internazionale di Granada e molti altri).

Con un repertorio che spazia dal classicismo fino alla musica contemporanea con l’Ouverture da “Il Flauto Magico”, K. 620 (1791) di Wolfgang A. Mozart (1756–1791); Divertissement Op. 126 (2005) di Nikolai Kapustin (1937) e il celebre Trio n. 1 in Re minore, Op. 49 (1839) di Felix Mendelssohn (1809-1847). Il costo del biglietto è di 15,00 euro ed € 10,00 per gli studenti.