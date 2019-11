La magistratura apra un'inchiesta sul crollo del muraglione di contenimento dei giardini napoletani di Palazzo d'Avalos. Lo auspica Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, l'associazione che raggruppa i giovani del centrodestra di Vasto.

"Ricordare che in più di una occasione scrissi circa la presenza di segnali preoccupanti per la stabilità di Palazzo d’Avalos, non significa fare sciacallaggio, ma ristabilire la verità nel momento in cui qualcuno vorrebbe ergersi a paladino del futuro risanamento del muro dei giardini napoletani, senza dire che il crollo è il risultato di anni di cattiva amministrazione del patrimonio pubblico storico e non solo", afferma di Michele Marisi replicando all'assessore comunale ai Servizi, Marco Marra. "In ogni caso, mi auguro che su questa vicenda la Procura della Repubblica apra un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Così, magari, Marra sarà più contento che ad individuare i possibili colpevoli, sarà un Tribunale. Non per fare sciacallaggio, ma perché chi sbaglia deve pagare".