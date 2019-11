"Siamo a febbraio e non abbiamo ancora ricevuto lo stipendio di dicembre. Prendiamo 350 euro al mese. Già sono pochissimi soldi, poi ci fanno anche aspettare per averli. Come possiamo vivere in queste condizioni?". E' lo sfogo delle 30 persone che lavorano tramite voucher per i servizi sociali del Comune di Vasto. Si rivolgono di nuovo a Zonalocale.it per manifestare rabbia e sconforto.

Dopo aver fatto sentire la loro voce nel periodo natalizio, tornano a protestare le lavoratrici che svolgono per conto del Comune attività di assistenza domiciliare: pulizie e lavori di casa a beneficio di persone anziane: "Ancora ritardi nei pagamenti. Non ci sono stati ancora corrisposti i compensi di dicembre. Così non si può andare avanti".

A dicembre, gli stipendi erano stati versati il giorno 29. Neanche un centesimo prima di Natale.