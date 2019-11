"Il Comune non ha effettuato la potatura giustamente contestata, nè tanto meno ha mai rilasciato autorizzazioni in tal senso a chi che sia". È l'assessore ai servizi del Comune di Vasto Marco Marra a dare risposta alla sollecitazione di Arci, Comitato cittadino per la tutela del territorio, Guardie volontarie del Wwf e Italia Nostra, rispetto alla situazione del pioppo nero che si trova a Vasto Marina, in piazza Rodi (l'articolo), "vittima di un'operazione di potatura invasiva e deturpante, effettuata senza rispettare criteri estetici, tecnici e di stabilità dell’albero, dopo la precedente, assurda capitozzatura di un paio di anni fa che deturpò, senza alcun motivo, uno dei simboli di Vasto".

"L'Assessore Marra - spiega una nota ufficiale - appena avuto notizia dell'accaduto aveva disposto gli accertamenti necessari al fine di individuare il responsabile, all'esito dei quali saranno adottati tutti i provvedimenti necessari".

Viste le articolate istanze delle associazioni cittadine Marra spiega anche che "sulle potature in generale degli alberi, l'Amministrazione ha sempre ribadito agli uffici di non effettuare o autorizzare alcuna potatura se non per questioni di sicurezza. Gli stessi esercenti di piazza Rodi che annualmente ci chiedono di intervenire sul pioppo, hanno sempre ricevuto il diniego. Il polline del pioppo non può essere una giustificazione alla potatura, ancor più se si tratta di un albero monumentale, come in questo caso".