Dal Movimento 5 Stelle Vasto riceviamo e pubblichiamo questo messaggio sul programma Garanzia Giovani: "La UE ha messo a disposizione dei fondi per implementare l'occupabilità. Il primo step è rivolto ai ragazzi tra i 15 ed i 29 che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione.

Invitiamo tutti i ragazzi dai 15 ai 29 anni ad iscriversi, è un opportunità da non sottovalutare. Per chiunque fosse interessato venerdì 6 febbraio 2015 ore 21.30 presso il bar Caprioli Vasto verranno date tutte le info sul progetto ed aiuto per la fase di adesione".

