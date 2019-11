E' stato trasportato in ospedale il diciottenne rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in via San Michele, a Vasto, dove è avvenuto un incidente stradale tra auto e moto.

Lo scontro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via delle Gardenie, nella parte alta della città, attorno alle 19.

Per cause in corso d'accertamento, il violento impatto ha coinvolto una Mercedes Classe A che si stava immettendo su via San Michele e una Ducati Monster che percorreva la strada principale dirigendosi verso il centro storico di Vasto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia stradale.

Il giovane è ricoverato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Al pronto soccorso è entrato con codice giallo e una sospetta frattura ad entrambe i polsi. Il traffico ha subito rallentamenti. I residenti della zona raccontano di aver segnalato da tempo alla polizia municipale la pericolosità dell'incrocio: la visibilità spesso viene compromessa dalla presenza di auto parcheggiate vicino all'intersezione.