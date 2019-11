Il sindaco Tiziana Magnacca, l’amministrazione comunale e l’intero Consiglio comunale partecipano con emozione al dolore immenso che ha colpito Fiorentino Fabrizi, fondatore e maestro del Complesso bandistico Città di San Salvo, per la prematura morte dell’amato figlio Mario.

"Siamo vicini alla famiglia del maestro Fiorentino Fabrizi per la morte prematura del figlio Mario – ha commentato il sindaco – per un dolore che ogni genitore non dovrebbe mai provare. E siamo ancora più addolorati quando a lasciarci è un giovane a soli 36 anni. Mario per diverso tempo ha dovuto lottare contro un male che non è riuscito a sconfiggere e che l’ha avuto vinto nonostante l’impegno e i sacrifici di tutta sua famiglia. Credo di poter interpretare la vicinanza di tutti i nostri concittadini – ha concluso il sindaco Tiziana Magnacca – estendendo le più sentite condoglianze al maestro Fiorentino Fabrizi e alla figlia Roberta, che ne sta proseguendo il percorso musicale. Voglio ricordare che il maestro Fabrizi ha tanto dato alla Città di San Salvo con impegno, preparazione e passione per la diffusione della cultura e della tradizione bandistica".