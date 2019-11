La questione del crollo che ha interessato il muro di contenimento della balconata dei Giardini napoletani di Palazzo d'Avalos è sbarcata oggi a Palazzo Madama; il senatore vastese del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, infatti, in un intervento al termine della seduta di oggi ha denunciato la situazione critica in cui versa Palazzo d'Avalos di Vasto, evidenziandone l'alto valore storico e culturale. Il senatore del M5S ha anche elencato una lunga serie di avvisaglie, a suo parere sottovalutate, come le segnalazioni - nel tempo - di diversi cittadini.

Il senatore Castaldi ha anche citato il sopralluogo del capo della protezione civile, Franco Gabrielli, il quale ha ribadito la necessità di interventi d'urgenza.

"Nonostante quanto appena ricordato, - hanno lamentato dal M5S - niente è mai stato fatto in termini di prevenzione. L'unico atto concreto in tal senso porta la firma del consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi, il quale con una risoluzione ha impegnato la Giunta del presidente Luciano D'Alfonso a stanziare un congruo contributo a favore di Palazzo d'Avalos. Tuttavia D'Alfonso, dopo aver assicurato ai media una pronta reazione per sanare i problemi strutturali di Palazzo d'Avalos, non ha riservato a tale scopo neppure un euro nella delibera 54 emanata lo scorso 27 gennaio".

A seguire, il video con l'intervento del senatore Castaldi.