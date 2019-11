È stato presentato ieri sera, presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, il progetto Abilitarte: la diversità a colori!, promosso dall'Anffas di Vasto. Un progetto dedicato ai giovani (dai 18 ai 35 anni) con disabilità intellettiva per "promuovere l'avvio di un cambiamento nel sistema dei servizi sociali e nel contesto socio-culturale di riferimento". Si tratta di un percorso sperimentale, finanziato dal fondo dell'osservatorio nazionale per il Volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A collaborare con l'Anffas ci saranno la provincia di Chieti, il CSV di Chieti, l'associazione Artibus e l'Arci di Vasto. Nel corso dell'incontro, guidato da Patrizia Angelozzi, hanno preso parola la redattrice del progetto, Pamela Di Vincenzo, il presidente Arci, Lino Salvatorelli, il sindaco di Casalbordino, Remo Bello e la presidente dell'Anffas, Paola Mucciconi. È lei, nell'intervista realizzata a fine presentazione, ad illustrare il progetto.

