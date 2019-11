Sabato pomeriggio sono tornati alla vittoria i ragazzi dell’All Games San Salvo Calcio a 5 che con un netto 4-0 hanno superato la formazione del Maco L’Aquila, con le firme tra le fila bianco blu di Perazzoli, doppietta di D’Alonzo e la rete di Cristian Di Ghionno. Proprio a quest’ultimo ci siamo rivolti per alcune domande circa il proseguimento della stagione in vista di un periodo ricco di impegni difficili e fondamentali per raggiungere la salvezza matematica.



Partiamo dal trend negativo delle ultime quattro giornate precedenti alla vittoria di sabato contro L’Aquila. Due sconfitte e due pareggi nell’anno nuovo. Serie negativa che vi ha visti scivolare nelle parti basse della classifica e, anche in casa- dove avevate perso una solo partita nella prima parte della stagione- sono arrivate le sconfitte. Da quali fattori è dovuto questo periodo negativo? Forse la partenza di Silvio Colombaro ha inciso altamente in tal senso?

“Nonostante Silvio sia andato via già da qualche giornata, è tuttora il giocatore che ha siglato più gol per la nostra squadra, quindi sarei poco obiettivo se rispondessi che la sua assenza non ha inciso; tuttavia non posso mancare di rispetto a me stesso ed a miei compagni. Una squadra è formata da 12 giocatori, si vince e si perde tutti insieme sempre e comunque. Sapevamo già che il girone di ritorno sarebbe stato più duro da affrontare perché abbiamo tutte le migliori della classe in casa e gli scontri diretti fuori su campi molto ma molto complicati”.

Prossimo appuntamento con l’Atletico Lanciano. Che tipo di squadra affronterete?“Affronteremo una squadra in difficoltà di risultati più o meno quanto noi. Una delle peggiori difese del campionato ma anche che ha un ottimo attacco. Sono tutti ragazzi giovani che fanno della fisicità il loro punto di forza. Davanti hanno Tortorella che è uno dei pivot più pericolosi da marcare. Poi c’è il centrale Caravaggio che è un ragazzo molto aggressivo e dinamico. Il laterale Pasquini, molto tecnico da cui partono tutte le giocate più pericolose della squadra ed in più Gallucci in porta che, se è in giornata, è davvero difficile da battere. Giocando sul loro campo, ci sarà da lottare fino all’ultimo secondo perché questi tre punti sono fondamentali tanto per noi quanto per loro”.

Viste le assenze di questo periodo in squadra, ti chiedo quando potremmo vedervi tornare al completo?“Sabato recuperiamo Di Paolo dopo le due giornate di squalifica, ma Ninni la scorsa settimana ha avuto una ricaduta al ginocchio e non si conoscono i tempi di recupero. Purtroppo il calcio è così, una stagione è molto lunga ed offre sempre risvolti diversi. C’è il momento in cui tutto gira per il meglio, i risultati arrivano e sogni i play off. Poi qualcuno si fa male, qualcun altro parte, qualche cartellino di troppo ed arrivano quelle sconfitte che ti catapultano nella zona della classifica che scotta”.

Pronostici sulla favorita per la vittoria del campionato. Qual è la squadra che secondo te gioirà alla fine?“Di solito vince chi ha la miglior difesa e se questo pronostico dovesse essere rispettato, l’Atri non ha rivali, però il Civitella ha un attacco stratosferico e gioca un calcio a 5 di gran lunga migliore. Secondo me il campionato si deciderà nello scontro diretto ed io dico Atri”.

Dopo la sfida con Lanciano, arriveranno Civitella e Avezzano. Questa una fase calda del campionato per voi. In che modo l’affronterete? “L’affronteremo come fatto finora, ci stiamo allenando come sempre ed in campo siamo i soliti con i nostri pregi e difetti. È vero che i risultati scarseggiano ma c’è da dire che alcune sconfitte sono state immeritate, come quella in casa contro l’Atletico Silvi. Dobbiamo mantenere la concentrazione alta e tirare fuori il carattere che in questi momenti fa la differenza. Se vogliamo crescere e meritarci questa C1, dobbiamo dimostrare di avere personalità ed io credo nel mister ed in questo gruppo”.

Sul futuro, anche se è ancora presto per parlarne, pensi che alcuni giocatori il prossimo anno possano partite o smettere? “A questa domanda non so rispondere, soprattutto ora. Mancano ancora due mesi alla fine del campionato e tutti gli scenari sono aperti. Posso dire sì, secondo me qualcuno smetterà e forse qualche altro andrà via, ma resta un mio pensiero senza fondamento. Per il momento penso alla salvezza il prima possibile, poi a maggio riparleremo di questo”.

La classifica aggiornata di serie C1 Calcio a 5 Abruzzo:Gymnasium Audax Hatria 52, Civitella Sicurezza Pro 51, Real Dem C5 49, F.lli Cambise C5 38, Atletico Silvi 32, Minerva C5 29, Celtic Chieti 26, All Games San Salvo 26, Maco L’Aquila 25, Bigne Futsal, Avezzano 25, Real Raiano C5 23, Es Chieti C5 23, Atletico Lanciano 21, Sagittario 14, Tollo 2008 10, C.U.S. Teramum 8