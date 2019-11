Una vittoria, la prima del 2015, per i ragazzi della Pallamano Vasto per 31 a 15 facilitata dalle tante assenze tra le fila dell’H.C. Camerano, squadra fortemente rimaneggiata. Tre punti importanti per i vastesi che fanno tornare entusiasmo e tranquillità nello spogliatoio. Pochi colpi di scena e assoluto dominio dei biancorossi che grazie alla buona gara di Mazzeo, e al contributo positivo delle nuove linee Francesco- autore di una rete- Francesco Arditelli ed il portiere Gaggini.

Al termine del match, il migliore in campo Luigi Mazzeo ha così commentato il risultato: “E' stata una partita importante, volevamo vincere e abbiamo ottenuto ciò che desideravamo. Ci è dispiaciuto vincere senza poterci battere con un avversario al completo, il Camerano, presentatosi con una panchina molto corta, ma sono cose che succedono e a noi è accaduto lo stesso molte volte”. Lo stesso Mazzeo poi aggiunge “ Non è la prima volta, come già detto, che le squadre si trovano ad avere una panchina corta o quasi assente e il motivo è quasi scontato: la Federazione si adopera poco per sponsorizzare questo Sport. Penso che solo chi conosca questa attività sappia che il primo febbraio si è giocata la finale Mondiale di Pallamano in Qatar e questo è davvero triste". La Pallamano Vasto tornerà in campo sabato 14 febbraio, nel derby contro l’ASD Guardiagrele in trasferta.

Pallamano Vasto: Gaggini Armando, Bevilacqua Cesare (K) (8), Ruffilli Nicolas (7), Verardi Luca (4), Di Casoli Andrea (5), Arditelli Francesco, Mazzeo Luigi (4), Boros Robert (1), Rosati Ivan, Crisci Francesco (1), Bozzelli Giuseppe, Bevilacqua Davide (1), Squeo Giuseppe, Di Tullio Mirko (1). Mister: Michele

Handball Club Camerano: Cesaretti G., Dolce D.(K), Bmiwhni F., Masquod A., Alexadru E., Papa M., Evangelisti I., Ammari C. Mister: Bastiano Maurizio