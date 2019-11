Un uomo ha perso la vita investito da un pullman in tarda serata sulla Fondovalle Trigno, la strada statale 650 che collega Abruzzo, Molise e Campania. La vittima è un 41enne di Trivento, Marco Carosiello.

Il tragico episodio è avvenuto dopo le 23 in territorio di Cupello, non lontano dallo svincolo di San Salvo. Per cause che i carabinieri stanno accertando, un uomo percorreva la statale camminando sul ciglio della strada. L'autobus della ditta Atm (azienda trasporti Molisana), che percorreva la tratta Termoli-Trivento, lo ha colpito in pieno senza poter fare nulla per schivarlo. Sul mezzo, oltre all'autista, c'erano due passeggeri. I segni dell'impatto erano ben evidenti sul parabrezza del bus. L'autista, percorrendo il tratto particolarmente buio, non è riuscito ad evitarlo, anche perchè sembra che l'uomo sia sbucato all'improvviso sulla strada, forse sporgendosi nel tentativo di fermare il mezzo.

Sul posto sono arrivati i soccorittori ma, per i sanitari del 118, non c'è stato nient'altro da fare se non constatare il decesso dell'uomo. I carabinieri della Compagnia di Vasto hanno disposto il senso unico alternato nel tratto interessato per procedere ai rilievi dell'incidente per cercare di ricostruirne l'esatta dinamica. La salma è stata trasferita all'obitorio San Pio da Pietrelcina di Vasto a disposizione dell'autorità giudiziaria.