Giunti alla diciassettesima giornata nel girone B del campionato juniores d’elite abruzzese, arrivano i risultati postivi per tutte e quattro le squadre del territorio. Vincono infatti la Vastese Calcio (2-1 in casa contro la D’Annunzio Marina), il Cupello ( 2-1 al comunale in rimonta contro il River Casale 65) ed il Vasto Marina che espugna il campo della Renato Curi Angolana, vincendo 3-2. Un solo punto invece per il San Salvo che pareggia 1-1 in trasferta a Miglianico. Per quanto riguarda invece i risultati dagli altri campi, il Sambuceto in trasferta batte 1-0 l’Acqua & sapone, il Francavilla in casa supera 4-2 il Sant’Anna ed infine la Spal Lanciano si impone 1-0 sul campo del Delfino Flocco. Visti i risultati di ieri, il Cupello Calcio rimane seconda in classifica e accorcia le distanze sulla Renato Curi Angolana (ora a meno sette punti). A seguire il Vasto Marina a quota 29 punti, seguita dal Francavilla e San Salvo (entrambe a 28). La Vastese Calcio si allontana dalla zona rossa della classifica salendo a quota 21 punti.

A Città Sant’Angelo il Vasto Marina di mister Massimo Baiocco deve fare a meno di Ciccotosto, Iabbrozzi, D’Alessandro e Montesanto. I biancorossi si schierano in campo con un 4-4-2 che vede trai pali Canosa difeso dai terzini Nocciolino e Tracchia e dai centrali Di Biase e G. Forte. A centrocampo il quartetto Cozzolino, Marchesani (laterali), D. Forte e Santoro (al centro). Davanti la coppia d’attacco Monachetti D’Ottavio. La Renato Curi Angolana, al completo, riceve subito una grande ‘batosta’ nel primo tempo. I biancorossi infatti vanno in gol in tre occasioni e chiuderanno in vantaggio il primo tempo per 3-0. Le reti vastesi portano la firma di Monachetti (doppietta personale) e di Santoro. Nella ripresa i pescaresi non ci stanno e provano a siglare la ‘remuntada’. Accorciano le distanze dul 3-2, così mister Baiocco con il timore di portarsi un solo punto a casa, cambia modulo e passa al 4-3-3 con Ratta che prende il posto di Cozzolino e viene messo davanti alla difesa. Il pareggio dei casalinghi non arriva e il Vasto Marina espugna un campo difficile contro la capolista del girone che non perdeva in casa da circa un anno.

Al comunale di Cupello le cose vanno diversamente. Sotto di una rete, grazie ad un gol strepitoso da trenta metri degli ospiti, i rossoblu rimangono in dieci dopo l’espulsione di Rossi (ma poi anche il River avrà lo stesso destino). All’ottantesimo il Cupello è ancora sotto di una rete, ma riesce a trovare il pareggio grazie al ‘gol-esordio’ di Molisani. Grande gioia per il giovane classe ’98. La vera contentezza tra le fila cupellesi arriva però cinque minuti più tardi, quando Luciano infila la sfera in rete per il definitivo 2-1. Grande rimonta e grande contributo da parte dei più giovani (Molisani in primis).

A San Salvo, al termine dei novanta minuti, non si va oltre il pari. I bianco celesti, privi in panchina del proprio mister, assente per motivi lavorativi, riescono ad andare in rete con Sessa ma il suo contributo varrà, appunto, un solo punticino in classifica. Con questo risultato l’U.S. scende al quinto posto e la prossima settimana in casa nel ‘derby’ con il Cupello cercherà a tutti i costi di tornare alla vittoria.

A Vasto l’undici in campo della Vastese Calcio e quello della D’Annunzio Marina non brillano nel primo tempo privo di emozioni. Nella ripresa però D’Adamo sblocca la situazione segnando il gol del vantaggio (1-0). Nel finale accade davvero di tutto. Vanno a segno prima gli ospiti (1-1)con un bella punizione che prima colpisce il palo e poi finisce in rete e successivamente, quando la partita sembra conclusa, D’Ambrosio carica un destro che di contro balzo manda la palla sotto la traversa e regala la vittoria ai suoi compagni. Grande vittoria all’ultimo per i vastesi che ora respirano l’aria più serena nelle gerarchie della classifica.

La prossima settimana il Vasto Marina tornerà a giocare in casa (contro il Delfino Flocco). La Vastese invece andrà in trasferta sul campo del River Casale, mentre a San Salvo, come già detto, andrà in scena il ‘derby’ tra l’U.S. ed il Cupello Calcio, nel lunedì pomeriggio targato Juniores d’Elite.