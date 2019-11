Sono stati giorni intensi quelli vissuti da Alessandra Di Tizio, giovane giocatrice della BCC San Gabriele, a Formia, dove si è svolto il collegiale della nazionale italiana di beach volley. Il ct Paulao l'ha convocata insieme ad altri giovani provenienti da tutta Italia per il 3° dei 4 stage previsti dallo staff federale come primo passo per la costituzione di un gruppo di 8 ragazzi e 8 ragazze da curare nel progetto Club Italia. Al raduno di Formia Alessandra Di Tizio è stata seguita anche da quelli che sono abitualmente i suoi allenatori. Infatti in questo nuovo progetto federale ci sono anche Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio.

Abbiamo ascoltato dall'allenatore vastese e dalla giovane pallavolista il racconto di questa esperienza azzurra.