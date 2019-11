Con il rinnovo del direttivo il Ciclo Club Vasto ha dato il via ufficialmente alle attività previste per l'anno 2015. Gli oltre 70 soci dello storico sodalizio ciclistico della città hanno confermato come loro presidente Angelo Menna. Il suo vice è Mario Alinovi, segretario Enrico Di Tullio e consiglieri Michele Gileno e Gino Pascucci.

"Tanti i successi e i movimenti delle 2 ruote che caratterizzano l'intero movimento vastese - spiegano i responsabili del sodalizio- . La nostra società si è classificata 2ª nella graduatoria del Campionato Regionale Cicloturistico 2014". Inoltre, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato "la Giornata della Memoria in bicicletta dedicata a tutte le vittime della strada che purtroppo ogni anno perdono la vita sulle strade. In questa edizione sono stati commemorati anche ciclisti vastesi che tragicamente hanno perso la vita sulle strade cittadine". Anche la Federazione Ciclistica Regionale ha espresso vivi complimenti perchè una società giunta al 32° anno di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana, "dimostra ancora tanta vitalità e costanza di impegno, fattori che fanno sì che la squadra sia entrata nel novero delle formazioni regionali da segnalare per futuri riconoscimenti essendo anche una delle piu anziane per affiliazione della provincia di Chieti".

Inoltre il Ciclo Club "promuove iniziative e movimenti dedicati a passeggiate e cicloturistiche con pellegrinaggi pedalando in armonia e benessere". Dai componenti del direttivo, come già avvenuto in occasione della cena con la Vini Fantini-Nippo-De Rosa (con tanto di foto insieme al campione Damiano Cunego), il rinnovato invito a tutti i vastesi appassionatid delle due ruote a pedali ad unirsi al gruppo del Ciclo Club.