Si è svolta nella giornata di sabato scorso presso la Sala della sede della BCC di San Salvo la presentazione della squadra A.S.D. Ciclistica Valle Trigno, alla presenza di un folto numero di atleti, associati del sodalizio sportivo e delle autorità comunali, nelle persone del sindaco, Tiziana Magnacca, e del vicesindaco Angiolino Chiacchia, assessore allo Sport.

Come spiegato dall'avvocato Vincenzo Di Fano, presidente dell'associazione, "la squadra è nata dalla ex Bcc Valle del Trigno, che, guidata dal presidente Antonio Di Nardo, dopo anni di trionfi in giro per l’Italia, ha cessato la propria attività. Tutti noi iscritti, che ad oggi contiamo in un numero di 70 unità, unitamente ad altri atleti che hanno già manifestato la loro adesione al nuovo sodalizio, ci siamo riuniti per evitare che quanto fatto in precedenza andasse perduto e abbiamo fondato una nuova squadra. Le attività nelle quali il nuovo direttivo intende impegnarsi sono quelle tese alla promozione ed alla crescita della pratica sportiva, in special modo per quanto concerne il ciclismo, in forma associata, per diventare un punto di aggregazione per tutti i nostri ragazzi ed, infine , ma non da ultimo, incrementare anche l’attività agonistica amatoriale, ampliando i campi di partecipazione".

A seguire l'intervento del primo cittadino di San Salvo, Tiziana Magnacca: "Volevo fare un in bocca al lupo al nuovo presidente ed ai nuovi associati, che affrontano un nuovo percorso, non facile e soprattutto faticoso nel ciclismo, uno sport che noi, come amministrazione, abbiamo abbracciato e sentiamo fortemente radicato nel territorio, basti pensare alla tappa di partenza di due anni fa del giro d’italia. Staremo vicini alla nuova associazione. Il mio è un grandissimo in bocca al lupo affinchè possiate raccogliere sempre nuovi successi".

La presentazione poi è proseguita presentando il bilancio preventivo, che è stato accolto favorevolmente da tutti i soci, i quali hanno dimostrato grande spirito di partecipazione proponendo ulteriori nuove idee e iniziative, come la riproposizione della pedalata ecologica e la promozione del ciclismo nelle scuole.