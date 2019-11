"Sono anni che chiedo di fare piena luce su un patrimonio pubblico a dir poco abbandonato, nel senso che non è stato mai gestito con chiarezza, ma sempre in maniera ambigua e pasticciata". Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente d'opposizione, annuncia un'interrogazione al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

L'interpellanza "mira a capire che cosa è successo su tre importantissime strutture pubbliche, che sono state da tempo date in gestione, senza trascurare il caso del parcheggio multipiano, che ha causato tanto clamore, soprattutto tra i cittadini vastesi, per l'irrisoria cifra d'affitto: mille euro al mese per 25 anni. Se queste strutture non sono state accatastate, come temo, se gli espropri fatti per il parcheggio non sono stati ancora pagati, è lecito chiedersi come sia stato possibile procedere con la stipula di contratti e convenzioni? L'amministrazione Lapenna ha promesso alla Corte dei conti di fare chiarezza per il secondo semestre del 2015. La verità è che dalla vittoria di Lapenna, nel lontano 2006, sono passati ben nove anni e nulla è stato fatto. Se un Comune non sa cosa possiede, delle due l'una: o non vuole saperlo, in modo che l'amministrazione possa gestirlo facendo concessioni e favori, oppure lo sa ma la sciatteria dell'amministrazione non gli consente di mettersi in regola. Se non accatasta il Comune, perché dovrebbe farlo il cittadino?".