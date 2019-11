"A conclusione della prima seduta della Commissione Affari Generali, svoltasi a seguito della richiesta delle minoranze di rivisitazione delle regole per il pagamento della Tassa Rifiuti in ordine alla reintroduzione di esenzioni e riduzioni, prendo atto della disponibilità della maggioranza di procedere in tal senso". Così il consigliere comunale di Progetto per Vasto, Andrea Bischia, che precisa: "Nello specifico, quest’ultima ritiene di concedere l’esenzione soltanto per i nuclei familiari in cui vi sia un componente invalido al 100% con diritto di accompagnamento. Auspichiamo possa essere accolta la nostra richiesta di riduzione della tassa(-30% e -50%) per coloro che presentano invalidità riconosciuta pari al 100% e con riduzioni che variano dal 30% al 50%, a seconda del reddito ISEE. Creare, quindi, due diverse fasce di reddito affinché i nuclei familiari con un componente con invalidità accertata pari al 100% possono chiedere e ottenere le riduzioni".

Come sottolineato dallo stesse consigliere comunale, "un'altra grave incongruenza segnalata è quella relativa al caso in cui uno o più componenti il nucleo familiare residente risultino dimoranti in altro Comune e siano lì già sottoposti al pagamento della tassa sui rifiuti in ragione dell’occupazione o detenzione di una abitazione. Ai fini del calcolo della tassa, si chiede, così come accade negli altri Comuni, l’esclusione dei componenti il nucleo familiare residente in dette condizioni. Opportuno sarebbe, oltretutto, il rimborso delle somme versate per il 2014 per il componente il nucleo familiare residente ma non dimorante e già soggetto altrove per l’imposta. Si ritiene inoltre opportuno verificare l’ipotesi di una riduzione della tassa, anche pari solo al 20%, per quei nuclei familiari con minimo 3 figli a carico e con reddito ISEE non superiore ai 10mila euro".