Torna come ogni lunedì l'appuntamento conL'Edicola del Bar Walter. Questa settimana ad aprire l'appuntamento settimanale dedicato ai protagonisti dello sport ci sono tre vastesi doc, Franco Fiore e i fratelli Raimondi, con un allegro canto popolare. Poi, al microfono di Stefano Troilo, c'è mister Donato Anzivino, che racconta le fasi che hanno portato il Borrello, da lui allenato, al ritiro dal campionato di Eccellenza. Con il tecnico vastese anche un tuffo nel suo passato da calciatore sui campi di serie A. Poi spazio al giovane Christian Ercolano, calciatore del Monteodorisio che tanto bene sta facendo in Prima Categoria. Da lui anche un saluto "speciale" agli amici che sono oltreoceano.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.