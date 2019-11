L’attuale società italiana è in continuo mutamento, visti i flussi migratori che ormai da qualche anno vedono arrivare nel nostro Paese persone da diverse nazioni, con lingua, cultura, usi e tradizioni differenti. Una società moderna, fondata sull’accoglienza, non può quindi fare a meno di persone che siano preparate e pronte per essere un riferimento per chi, arrivato in un Paese nuovo e sconosciuto, ha bisogno di aiuto un po’ per tutto. Dai documenti alla conoscenza delle leggi, l’assistenza sanitaria e, non meno importanti, gli usi e costumi delle comunità in cui si trovano a soggiornare per periodi più o meno lunghi. Emerge quindi la necessità di avere persone preparate, con una forte predisposizione all’accoglienza, prive di ogni pregiudizio nei confronti dello straniero, che possano accompagnare i processi di convivenza ed integrazione. Per questo il centro di orientamento e formazione AnBeCa di Vasto, in piazzale Smargiassi, organizza il corso di formazione per la figura di mediatore linguistico-culturale, accreditato dalla Regione Abruzzo. Un corso post diploma in cui vengono trattati i diversi aspetti che la persona che si occupa di assistenza, in diversi contesti, può trovarsi ad affrontare. Quella del mediatore interculturale è una figura che nei prossimi anni sarà sempre più richiesta, tanto dal pubblico quanto dal privato, ad esempio con l’impiego in centri di accoglienza. L’assistenza a chi si trova a vivere in un Paese straniero, spesso in contesti di difficoltà, non si può improvvisare. Se, da un lato, è necessaria una predisposizione personale, dall’altra è ancor più importante un’adeguata formazione.

Altro ruolo importante che va ad assumere chi è in possesso della qualifica di mediatore è la collaborazione con enti pubblici e organismi privati, affinchè servizi e prestazioni offerte agli immigrati siano adeguati alle loro esigenze. Centrale, nell’attività del mediatore, è il suo porsi come tramite tra persone di culture diverse, con codici comunicativi che a volte possono essere di senso opposto. Superare le differenze, evitare i malintesi o i potenziali conflitti, è alla base di una società che possa ritenersi veramente accogliente e multiculturale.

Al termine del corso, della durata di 450 ore, di cui 270 ore per le aree disciplinari e 180 per lo stage, dopo il superamento di un esame verrà rilasciato il diploma che riconoscerà la professionalità acquisita.

Il corso

Età minima per l’iscrizione: 18 anni

Per gli stranieri: possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo

Titolo di studio: Diploma 2° ciclo di istruzione o livello culturale equivalente

La formazione

Area tecnico-professionale

Area istituzionale e legislativa

Area linguistica

Area socio-psico-pedagogica

Area socio-sanitaria

Area statistica e informatica

Per informazioni su costi e modalità di frequentazione del corso:

AnBeCa

Piazzale Smargiassi, 10

66054 - Vasto (CH)

0873.366525 - 0873.365384

info@anbecaformazione.it

www.anbecaformazione.it

Informazione pubblicitaria