"Grazie all'aiuto di tutti, io credo che il pericolo di chiusura del Tribunale di Vasto sia stato scongiurato". Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, esordisce così nel discorso di saluto al nuovo procuratore, Giampiero Di Florio.

Durante la cerimonia nell'aula delle udienze del secondo piano del palazzo di giustizia di via Bachelet, Lapenna sottolinea che quello di Vasto è "un Tribunale di confine, che ha bisogno di rimanere in questo territorio per combattere fenomeni di infiltrazione, che pure si sono verificati".

"Non siamo venuti a chiudere questa sede giudiziaria", sottolinea Bruno Giangiacomo, da pochi giorni presidente del Tribunale di Vasto. "Noi - assicura parlando a nome suo e di Di Florio - faremo di tutto per tenerlo aperto".