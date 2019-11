Hanno concluso la mattinata in piazza Rossetti, con tanto di scritta umana ripresa dal drone. Così i ragazzi dell'Oratorio Salesiano di Vasto hanno celebrato la festa di San Giovanni Bosco, loro fondatore, di cui quest'anno ricorre il bicentenario dalla nascita. In mattinata la celebrazione presieduta da Don Alessio Massimi, incaricato all'Oratorio, seguita poi da un grande gioco lungo le vie della città. I ragazzi, attraverso diverse postazioni dislocate lungo le vie del centro storico, hanno anche coinvolto i passanti per scattare dei selfie ricordo della giornata. Poi la conclusione in piazza Rossetti, dove hanno formato la scritta "200 Don Bosco", immortalata dal drone manovrato da Marco Pandolfino e Francesco Oliveri. Nel corso del 2015 saranno molte le iniziative promosse dalla comunità Salesiana per celebrare l'importante ricorrenza legata al Santo dei giovani. Il clou degli appuntamenti porterà tanti ragazzi a Torino, il 16 agosto, in occasione delle celebrazioni ufficiali per ricordare la nascita di Don Bosco.