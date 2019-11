È Filippo Pietrocola il nuovo Presidente eletto della ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’ di Vasto. Il sodalizio, che ha festeggiato lo scorso anno i 150 anni di attività, è la più antica associazione laica della Città di Vasto. Il Direttivo, eletto anch’esso Domenica 1 febbraio, vede Consiglieri Francescopaolo Canci, Alfonso Colantonio, Rosa Peluzzo, Vincenzo Natarelli, Antonio La Verghetta, Paolo Calvano, Gianni Menna, Francescopaolo Reale, Francesco Di Casoli e Antonio Chiavaro. Revisori dei Conti sono stati eletti Luigi Canci, Liborio Celenza e Alberto Ialacci. Il Presidente, i Consiglieri del Direttivo ed i Revisori resteranno in carica tre anni e si avvarranno di Marco di Michele Marisi quale Segretario e tesoriere.

“La ‘Società Operaia’ dovrà tenere fede alle proprie tradizioni ed alla propria storia, rivedendo, però, il proprio modo di porsi all’interno di una società così profondamente mutata” ha detto il neo presidente Filippo Pietrocola, il quale ha concluso affermando che “sarà questo il compito e l’obiettivo che ci attende nei prossimi anni e per i quali saremo già da domani a lavoro con la collaborazione non solo dei Consiglieri eletti, ma di tutti i soci che vorranno cimentarsi in questa sfida impegnativa ed affascinante”.