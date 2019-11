È il consigliere comunale di Progetto per Vasto, Massimo Desiati, a puntare l'attenzione sulla condizione di alcuni plessi scolastici dell'Istituto comprensivo 1 di Vasto, attraverso una nota indirizzata al sindaco Luciano Lapenna: "Sono convinto del fatto che Ella sia a conoscenza della situazione strutturale e manutentiva degli edifici che ospitano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria G. Spataro, nonché la scuola secondaria di primo grado R. Paolucci. Ciononostante, interessato alla vicenda, ritengo doveroso porgerLe la presente nota di segnalazione dopo aver avuto colloqui con il dirigente scolastico, con il presidente del Consiglio d’Istituto e dopo aver svolto, nelle strutture, accurato sopralluogo".

Secondo Desiati non si tratterebbe nemmeno della prima segnalazione: "Sono informato circa sollecitazioni, pur ad Ella indirizzate, da parte del dirigente scolastico e a quest’ultimo rivolte dal presidente del Consiglio d’Istituto, in cui si evidenziano più carenze, anche di rilievo, riferibili ad ambedue i plessi scolastici, comprese situazioni di possibile pericolo alla incolumità personale. Ho anche preso visione – aggiunge Desiati - di alcune delibere di Giunta municipale diversamente datate, n° 250/2010, n°219/2012, n° 341/2012, contenenti impegni di spesa per un totale pari a 450mila euro. Da tali atti si evincerebbero interventi manutentivi, i cui effetti, però, alla luce di quanto sollecitato dai responsabili scolastici e del mio personale sopralluogo, non sembrano aver dato soluzione ai problemi più volte evidenziati".

Stante questa situazione, Desiati chiede quindi un immediato sopralluogo da parte degli uffici tecnici: "Ometto, pur disponendo di puntuale elenco delle carenze riscontrate, di qui richiamarle, ma Le assicuro che, soprattutto per alcune particolari situazioni, c’è urgenza d’intervento a garanzia della sicurezza. Pertanto, sono a chiederLe di voler predisporre, per le strutture su individuate, un immediato sopralluogo da parte degli uffici tecnici comunali".