Erano in tanti, oltre 700, i ragazzi che ieri hanno partecipato alla Festa della Pace diocesana dell'Azione Cattolica Ragazzi. Tutti i gruppi parrocchiali della diocesi di Chieti-Vasto si sono dati appuntamento al PalaBCC di via dei Conti Ricci, dove hanno trascorso una giornata di gioia e condivisione. Accompagnati dai loro educatori hanno giocato, cantato e svolto laboratori con lo sguardo all'Expo 2015. Nel pomeriggio hanno ricevuto anche la visita di monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, prima di concludere la giornata con la celebrazione della messa. Tanta gioia da parte dei giovani acierrini, a conclusione del mese di gennaio, dedicato proprio alla Pace. Una festa 2015 che ha avuto anche un messaggio di solidarietà, con la raccolta fondi per acquistare pompe per l'acqua per i paesi africani. La festa della Pace 2015 ha avuto come simbolo la matita, con cui scrivere storie di pace e gioia. Il gadget scelto dall'Azione Cattolica era proprio una matita, però un poì speciale. Infatti, nell'estremità finale sono contenuti dei semi di piantine aromatiche, così che una volta "consumata" possa dare vita a qualcosa di nuovo.