L'Anffas onlus di Vasto presenta il 3 Febbraio alle 16,30 presso l'Agenzia per la promozione culturale, in Via Michetti a Vasto, un progetto sperimentale per la realizzazione di un laboratorio di pittura rivolto a giovani con disabilità intellettiva e relazionale per la promozione alla cultura della disabilità e dell'inclusione sociale.

Ideato dall'Anffas di Vasto, è in rete con Provincia di Chieti, Associazione Artibus, CSV della provincia di Chieti, Circolo Arci Vasto ed è finanziato dal Fondo dell'Osservatorio nazionale per il volontariato. Beneficiari, ragazzi tra i 18 e 35 anni, le istituzioni e la comunità della Provincia di Chieti. In un arco di tempo di 12 mesi, il laboratorio di pittura vedrà il suo sviluppo divenendo mostra/esposizione con il coinvolgimento degli addetti ai lavori e, non ultima, la vendita delle opere realizzate.

Nello stesso tempo sono anche previsti una serie di seminari che tratteranno dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, la 328\2000, intervento precoce, inclusione scolastica e altre tematiche finalizzate al coinvolgimento e valorizzazione della persona con disabilità. Responsabile della progettazione, la dottoressa Pamela Di Vincenzo con il direttivo dell'Anffas onlus Vasto e della presidente, la dottoressa Paola Mucciconi. Moderatrice, Patrizia Angelozzi.

Estremamente innovativa per il nostro territorio, con una rete di realtà significative e concrete, rappresenta una opportunità di formazione continua sul campo per i professionisti di settore, per costruire attraverso l'arte. L'incontro di presentazione è aperto a tutti.