Partita dalle mille emozioni quella giocata dalla BCC Vasto Basket in casa della Romano Group Venafro. I biancorossi tornano a vincere in trasferta dopo una partita condotta avanti sin dalle prime battute ma che, da metà del secondo quarto in avanti, si era fatta più complicata. Nel finale la squadra del presidente Spadaccini ha avuto la forza di ricucire uno svantaggio di 6 punti e andare a vincere per 77-72.

La cronaca. Partenza sprint per i biancorossi, che, dopo il primo canestro di Di Tizio, piazzano subito un break di 10-0 e poi riescono a contenere bene il rientro del Venafro, incrementando il vantaggio fino al 26-12 con cui chiudono il primo quarto. Al rientro in campo gli uomini di coach Di Salvatore continuano a trovare buone soluzioni in attacco, con la tripla di Martelli che vale un +17 di massimo vantaggio. A quel punto i padroni di casa hanno una reazione e iniziano a chiudere spazi in difesa e trovare con più costanza il canestro. Il distacco tra le due formazioni si assottiglia inesorabilmente con il passare dei minuti, anche perchè il Venafro, nel secondo quarto segna il doppio dei punti dei vastesi (20-10 il parziale) e può andare negli spogliatoi appena 4 punti sotto, 32-36.

Al rientro sul parquet Ierbs e compagni provano a riportare l'inerzia del match dalla loro parte, ma il nuovo allungo firmato da Mirone (39-48) è solo illusorio, perchè Petrazzuoli e compagni riescono a trovare ancora buoni canestri fino ai due tiri liberi di Canavesi che valgono pareggio e sorpasso (51-50). Inizia una nuova partita, con il Venafro a condurre e la BCC Vasto Basket ad inseguire, fino al 54-54 che chiude il terzo parziale. Nell'ultimo quarto sono i padroni di casa a condurre, toccando un +6 di massimo vantaggio, ancora con Canavesi. Sono però bravi Lagioia e Martelli, con due canestri dalla lunga distanza, a trovare il pareggio (72-72). Il numero 17 biancorosso riporta in vantaggio i suoi dalla lunetta, (1 su 2 per il 73-72), poi Durini infila il canestro del 75-72 a 15 secondi dalla fine. A chiudere il conto ci pensa Vincenzo Dipierro che, con freddezza, realizza i due tiri liberi e fissa il punteggio sul 77-72.

Molto soddisfatto coach Di Salvatore, che durante la partita ha dovuto fare i conti con i tanti falli fischiati sin da subito ai suoi. "È stata dura, anche perchè ci siamo trovati con Lagioia e Mirone carichi di falli troppo presto". Per lunghi tratti sul parquet è andato un quintetto "atipico" rispetto al solito. "Questa sera devo fare i complimenti alla squadra. Siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita fino alla fine, anche perchè a un certo punto la gara si era innervosita". Quelli conquistati a Venafro sono stati due punti pesanti. "Era importante vincere per avere maggiore tranquillità. Non era semplice vincere qui". Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Mola i biancorossi tornano a sorridere.

Romano Group Venafro - BCC Vasto Basket 72-77 (12-26/32-36/54-54/72-77)

Romano Group Venafro: Canavesi 16, Ferraro 15, Cardarelli 0, Lovatti 7, Petrazzuoli 24, Montanaro ne, Minchella 0, Tamburini 10, Brusello 0, Cotugno ne. Coach: Mascio

BCC Vasto Basket: Dipierro 18, Di Tizio 13, Durini 12, Lagioia 8, Mirone 10, Antonini ne, Ierbs 2, Menna ne, Martelli 14, Cordici 0. Coach: Di Salvatore