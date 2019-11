Ventitreesimo turno di campionato amaro in Eccellenza per il Vasto Marina ed il Cupello (entrambe sconfitte), mentre per la Vastese un solo punto portato a casa contro il Martinsicuro. L'unica a gioire è l'U.S. San Salvo che riesce ad imporsi 3-1 a Francavilla. La vera notizia, oltre al successo dei ragazzi di mister Gallicchio, è il sorpasso in classifica dell'Avezzano che, dopo aver battutto 3-1 il Paterno, sale al comando del girone. Ma andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto nelle sfide di Martinsicuro, Cupello e Torre de Passeri.

Martinsicuro-Vastese. Trasferta in quel di Martinsicuro per la Vastese Calcio, in cerca di continuità e di un risultato utile. Mister Vecchiotti può fare affidamento su un 4-3-3 iniziale (che poi diventirà 4-2-3-1 nella ripresa)formato da Leo trai pali, Stigliano e Balzano sulle fasce della difesa, Benedetto e Spagnuolo al centro. A metà campo il trio Giuliano, D'Ambrosio, Bonuso, mentre in avanti il tridente Tarquini, Berardi, Soria. Al sesto minuto la Vastese riesce ad andare subito in gol con Tarquini che segna ed esulta per il momentaneo vantaggio. Vantaggio che rimane tale al termine della prima frazione. Nella ripresa la partita si accende ulteriormente e al 55’ Berardi ripaga il secondo posto da titolare consecutivo datogli da mister Vecchiotti con la rete del 2-0. Otto minuti più tardi il Martinsicuro accorcia le distanze con Porfiri (1-2). I vastesi hanno l'opportnità di chiudere la partita con Verna, ma il gol non arriva. Successivamente, quando mancano quattro minuti dalla fine, i padroni di casa riescono ad agguantare il pareggio grazie alla rete di Tedeschi. Finisce 2-2 a Martinsicuro ed un solo punto portato a casa dai ragazzi di mister Vecchiotti.

San Salvo-Francavilla. Per mister Gallicchio una domenica in emergenza date le assenze nel reparto di centrocampo. La buona notizia è che all’ultimo capitan Marinelli ha deciso di stringere i denti e scendere in campo, per dare una mano ai suoi in fase offensiva. Insieme a lui ci sono Catterani, Ramundo, Izzi, Triglione, Felice, Luongo, Di Pietro S., Di Pietro G., Di Ruocco e Antenucci. Per il giovane classe ’98 Di Pietro G. esordio da titolare in Eccellenza. I biancocelesti riescono subito a sbloccare il risultato al 5’ del primo tempo, grazie ad un ottimo diagonale di Antenucci che si infila in rete. Dopo dodici minuti un’indecisione di Luongo favorisce il tiro di Di Propezio e arriva così il gol del pari. Sull’1-1 entrambe le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa si concretizza il vantaggio dei sansalvesi grazie a due realizzazioni dal dischetto. La prima al 66’ con Di Ruocco (2-1) e la seconda di Antenucci cinque minuti più. Gli ospiti in dieci (espulsione di Scoglia per doppia ammonizione, ricevuta nelle due occasioni da rigore)non riescono a pareggiare ed il San Salvo si aggiudica la partita. Vittoria importantissima per l’U.S. San Salvo e va dato grande merito a Marinelli che, nonostante la condizione non ottima, ha lasciato il campo solo dopo aver dato più di tutto se stesso, uscendo dal rettangolo di gioco zoppicando.

Torrese-Cupello. Il Cupello, in cerca di continuità in termini di risultati utili, si affaccia in terra teramana con il contributo dell’undici titolare formato da Tascione, Antenucci, Del Bonifro, Nanni, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani, Pendenza, Avantaggiato, Berardi. Dopo solo novi minuti, l’arbitro vede qualcosa che non va nell’ area rossoblu e fischia un calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Sul dischetto va Pigliacelli che è freddo e realizza l’1-0. Il pareggio degli ospiti arriva sul finire della prima frazione di gioco. Al 38’ infatti D’Antonio innesca con un cross raso terra il taglio in area di Del Bonifro che di piatto la infila e mette i conti alla pri. Squadre negli spogliatoi sull’1-1. Nella ripresa la Torrese al 65’ trova la rete del momentaneo 2-1 grazie al colpo di testa vincente di De Luca su cross di Capretta.I cupellesi rimangono in dieci a causa dell’espulsione di Del Bonifro. Successivamente al ’70 l’arbitro fischia un rigore a favore dei teramanii- decisione dubbia del direttore di gara. Dal dischetto Pigliacelli sigla la sua doppietta personale e la rete del 3-1. Gli ospiti però non si arrendono e a cinque minuti dalla fine Pendenza accorcia le distanze grazie ad un tiro piazzato davanti alla porta arrivato dal cross di D’Antonio. Per il pareggio però non c’è tempo e l’arbitro dice che può bastare così. La Torrese passa ed il Cupello arresta la sua corsa.

Tutti i risultati della Ventitreesima giornata di Eccellenza abruzzese:

Torrese-Cupello 3-2

Sulmona-Acquaesapone 1-1

Martinsicuro-Vastese 2-2

Capistrello-Miglianico 1-2

Vasto Marina- Alba Adriatica 1-2

Pineto-Renato Curi Angolana 0-1

San Salvo-Francavilla 3-1

Paterno-Avezzano 1-3



La classifica aggiornata:

Avezzano 48

Paterno 46

Francavilla 42

Renato Curi Angolana 41

San Salvo 38

Torrese 35

Pineto 34

Miglianico 31

Cupello 30

Martinsicuro 30

Montorio 27

Vastese 26

Capistrello 24

Alba Adriatica 20

Acquaesapone 19

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 7