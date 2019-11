Altra domenica di impegni per quanto riguarda le serie minori di Prima, Seconda e Terza categoria e conferme e sorprese nelle gerarchie di questo campionato Andiamo a vedere i risultati dai campi.



Prima Categoria. Nell’anticipo del sabato, pareggio in trasferta per l’Incoronata Calcio Vasto contro il Marcianese. Al termine dei novanta minuti il risultato finale è stato di 2-2, con le reti per i casalinghi di Aielli e di Piero, e di Madonna e Smiles per gli ospiti. Torna alla vittoria il Monteodorisio di mister Ascatigno che riesce ad imporsi in casa contro il Fresa Calcio per 1-0 grazie alla rete di Madonna al 25’ del primo tempo. Torna alla vittoria anche il Casalbordino, grazie all’ 1-0 siglato ai danni dello Scerni. Altri tre pareggi per 1-1 poi, quello tra la capolista Palombaro e la Casola, quello tra lo Sporting San Salvo in trasferta con il Guastameroli e quello tra il Roccaspinalveti e Spal Lanciano. Il Palombaro è ancora in testa, ma il Casalbordino si porta a meno quattro.

Tutti i risultati della diciottesima giornata in Prima Categoria:

Guastameroli-Sporting San Salvo 1-1

Real Montazzoli-Real San Giacomo 2006

Marcianese-Incoronata Calcio Vasto 2-2

Roccaspinalveti-Spal Lanciano 1-1

Monteodorisio-Fresa Calcio 1-0

Palombaro-Casolana 1-1

Scerni-Casalbordino 0-1

Trigno Celenza-Paglieta 2-2

Seconda categoria. Dura sconfitta del San Buono Calcio in quel di Lanciano sul campo del Piazzano. I padroni di casa sono riusciti ad imporsi con un netto 3-1. Grande vittoria per il Real Porta Pallazzo, uscito vittorioso a Monteodorisio contro l’Odorisiana per 3-2 grazie alla doppietta di Vincenzo Russo e all’ulteriore rete di Michele Vino. A Carunchio partita sospesa sul 2-0 a favore dei casalinghi per l’ingresso in campo con tanto di proteste della panchina del Villa Scorciosa. L’arbitro, dopo essere stato accerchiato da diversi giocatori, ha deciso di dare la vittoria a tavolino al Carunchio che così festeggia il primo successo stagionale. Vince 3-1 il Mario Tano in trasferta sul Castelfrentano. Fa suo il derby- e quasi il campionato- il G.S. Montalfano di mister Liberatore senza soffrire con un nettissimo 3-0 sui cugini del Real. Con il risultato finale di 1-0 finisce la partita del Mario Turdo (sconfitto a Fossacesia) e del Gissi (vittorioso contro il Perano). In testa alla classifica e in piena solitudine il G.S. Montalfano, avanti 12 punti rispetto all'inseguitrice Gissi.

Tutti risultati della sedicesima giornata in Seconda Categoria:

Carunchio 2010-Villa Scorciosa 3-0 (a tavolino)

Castelfrentano- Mario Tano 1-3

Fossacesia 90-Mario Turdo 1-0

Gissi-New Archi Perano 1976 1-0

Montalfano-Real Montalfano 3-0

Odorisiana- Real Porta Palazzo 2-3

Piazzano-San Buono Calcio 3-1

Terza categoria. Vittoria di lunghezza per il Vasto Calcio che s’impone 4-1 in trasferta contro il Real Liscia. Nel primo tempo la prima rete è di Finamore al 30’. Successivamente Marchione pareggia su rigore. Poi solo il Vasto Calcio che realizza il 2-1 ancora con Finamore al 51’ e successivamente la terza con la firma di Coletti. Gran gol da fuori area per il vastese che sentenzia il portiere avversario. Al novantesimo il definitivo 4-1 di Mancini. Vince senza problemi la Virtus contro i Lupi Marini (4-0), mentre pareggia lo Sporting Vasto (1-1 con il Guilmi). Tra le fila vastesi è andato in gol Ascione. Pareggiano anche la Sangiovannese ed il Real Carpineto nello scontro al vertice (1-1) rimanendo così ad un punto di distanza, con il Carpineto primo a 29 punti. Infine altri due pareggii, quello tra il Real Cupello e Lentella (2-2) e l'1-1 finale della sfida tra la Dinamo Roccaspinalveti ed il Pollutri Calcio.

Tutti i risultati della quattordicesima giornata in Terza Categoria:

Dinamo Roccaspinalveti-Pollutri Calcio 1-1

Guilmi-Sporting Vasto 1-1

Lupi Marini-Virtus 0-4

Real Cupello-Lentella 2-2

Real Liscia-Vasto Calcio 1-4

Sangiovannese-Real Carpineto Sinello 1-1

turno di riposo: Casalanguida

Le classifiche aggiornate:

Prima Categoria:

Palombaro 38

Casalbordino 34

Real Montazzoli 29

Marcianese 27

Trigno Celenza 27

Monteodorisio 27

Fresa 26

Guastameroli 25

Casolana 23

Spal Lanciano 23

Sporting San Salvo 23

Roccaspinalveti 22

Real San Giacomo 19

Scerni 18

Incoronata Calcio Vasto 13

Seconda categoria:

Gs Montalfano 45

Gissi 33

San Buono 32

Piazzano 26

Mario Tano 26

Real Montalfano 25

Fossacesia '90 22

New Archi Perano 21

Villa Scorciosa 19

Odorisiana 17

Mario Turdò 16

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 8

Carunchio 2010 6

Terza categoria:

Real Carpineto Sinello 29

Sangiovannese 28

Vasto Calcio 26

Virtus Tufillo 22

Casalanguida 21

Lentella 21

Dinamo Roccaspinalveti 17

Real Cupello 16

Guilmi 14

Pollutri 13

Lupi Marini 9

Sporting Vasto 9

Real Liscia 6