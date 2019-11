Gli Amici del Basket San Salvo,dopo aver esultato quattro domeniche consecutive, devono arrendersi nel finale sul campo del Magic Chieti che vince 64-59 e fugge momentaneamente al secondo posto. Una prova comunque positiva quella portata avanti ieri dai ragazzi di Linda Ialacci, protagonisti di un secondo quarto negativo, ma di una restante parte della gara in pieno equilibrio con le forze chietine, non potendo contare su Borromeo in panchina con la febbre. I sansalvesi rimangono a quota 18 punti in classifica e quarti in classifica. Nell’altro anticipo del sabato, il Chieti Basket è riuscito ad imporsi 66-33 sul campo della Torre Spes. Oggi pomeriggio scenderanno in campo l’Airino Termoli in casa contro Sulmona, il Penta Teramo a L’Aquila ed il Basketball Teramo in casa contro il Campobasso.

La partita- I padroni di casa, per evitare l’aggancio in classifica dell’avversaria San Salvo, hanno l’obbligo di conquistare i due punti e per farlo i nero verdi schierano in quintetto Italiano, Di Falco, Salvatore, Ponziani e Alba, con il play D’Alessandro che parte dalla panchina. Il match si fa subito molto equilibrato, anche se le triple della guardia mancina Alba aprono il campo al Chieti. I sansalvesi non rimangono a guardare e sul suono della prima sirena, il risultato è in assoluta parità (23-23). Secondo quarto ‘maledetto’ per Assogna e compagni. Infatti il pressing a tutto campo della Magic costringe gli Amici del Basket a dover far circolare più velocemente la palla. Il risultato però è di molte palle parse degli ospiti che subiscono poi un parziale di 11-0. Si va negli spogliatoi sul risultato di 38-31. Nella terza frazione di gioco i bianco blu rientrano in campo con un’altra intensità e lo si nota dalla difesa a uomo molto più attenta agli attacchi di Italiano e compagni che ora devono fare i conti con i canestri di un buon Pasquini e Pappacena, e con l’ottimo contributo difensivo di Assogna che si mette proprio a uomo su Italiano e lo limita nelle scelte a canestro. Nonostante i rimbalzi di Celenza, al buon impatto sulla gara di Di Blasio, gli ospiti non riescono ad accorciare lo svantaggio e si va all’ultimo quarto sul risultato di 53- 45. I sansalvesi, ancora a uomo in difesa- scelta d’obbligo per coach Ialacci viste le alte percentuali al tiro da tre degli avversari- si rifanno sotto e a pochi minuti dalla fine lo scarto è marginale. Assogna ha la possibilità di accorciare ulteriormente, ma da sotto il canestro il fero gli ‘dice di no’. Negli ultimi istanti della gara la Magic riesce a controllare il vantaggio e a chiudere il dodicesimo capitolo di questa stagione vincendo 64-59. Come abbiamo già detto, pur uscendo sconfitti, gli Amici del Basket San Salvo hanno 'fatto il loro', visto e considerato che Raffaele Borromeo- migliore realizzatore tra le fila sansalvesi in questa stagione- non ha praticamente disputato la gara causa febbre, anche se coach Ialacci lo aveva provato nel terzo quarto, ma le sue condizioni non gli hanno permesso di prendere parte ad una sfida equilibrata e combattuta. Prossimo impegno in quel di Teramo contro il Basketball per il San Salvo. A fine partita coach Ialacci ha dichiarato: “ Abbiamo avuto la possibilità di misurarci contro una formazione che, in questa gara e non solo, ha potuto contare sull’ottimo contributo dei giovani come Del Grosso e Ponziani, oltre che a quello di Italiano (15). Per quanto riguarda i miei, un po’ sotto tono Biasone ma comunque abbiamo sostenuto una buona gara che ci è servita per capire dove lavorare e dove migliorare. Da qui ripartiamo per curare quegli aspetti che ancora facciamo fatica a tramutare in armi. Naturalmente l’assenza di Borromeo ha influito sul risultato finale, ma questa non è assolutamente una scusa, bensì una constatazione”.

Tabellini

Magic Basket Chieti: D'Alessandro 3, Nasuti 2, Di Falco 3, Scotti 2, Di Biase 5, Italiano 15, Del Grosso 8, Di Matteo , D'Orazio , Ponziani 10, Alba 8, Salvatore 11. All. Bonvecchio

Amici Del Basket San Salvo: Tenishi 1, Koshena S. , Borromeo , Boccardo , Pappacena 17, Biasone 7, Di Blasio 10, Pasquini 14, Assogna 10, Celenza . All. Ialacci

Parziali: 23-23, 15-8, 15-14, 11-14